Jaime Peñafiel sorprende al contar lo que le dijo Felipe González cuando publicó la foto de Franco intubado y a punto de morir

Este 2025 se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco y en RTVE han hecho un programa hablando de cómo fueron esos últimos días del dictador, que murió en la cama a los 82 años 20 de noviembre de 1975.

Los españoles vieron por última vez al dictador el 1 de octubre de 1975 en el balcón del Palacio Real. 50 días después moría en el Hospital de La Paz tras una larga agonía que se puede apreciar en otra imagen que vio la luz nueve años después.

Fue en 1984 cuando La Revista sacó las imágenes del dictador intubado y agonizando en la cama del hospital madrileño. Una impactante imagen que causó estupor en la época y que ahora, 50 años después de la muerte de Franco, vuelve a dar que hablar.

Jaime Peñafiel fue uno de los protagonistas de la historia de la publicación de la imagen y ahora ha contado en RTVE algunos detalles que quizá muchos desconozcan de cómo se fraguó la portada y quién intervino para que no saliese.

Ha contado el periodista experto en Casa Real que fue el por entonces presidente del Gobierno, Felipe González, quien le dijo que no era apropiado sacar esa imagen del dictador.

"Felipe González, que era presidente del Gobierno, me llamó indignado. ¿Cómo tú has podido publicar esa foto? ¿Tú hubieras publicado una foto de tu padre? Le dije presidente, mi padre no era Jefe de Estado. Esa pregunta es absurda", ha relatado ahora el periodista de 93 años.

En el mismo programa hablan otros rostros conocidos de la época como el periodista Mariano Sánchez Soler, que ha afirmado que es "un testimonio de la agonía y el sufrimiento al que sometieron sus familiares a ese anciano" que "tenía más de 10 tubos y estaba sondado por todos lados".

El historiador Julián Casanovas ha añadido que esa fotografía "puede dar morbo" pero que "no explica cosas que no sepamos en absoluto".