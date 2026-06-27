Las cámaras captan lo que ha hecho Felipe VI cuando ha marcado España: no es para nada habitual verlo así

"¡Hasta El Rey ha alucinado con el error de Muslera!". Con esta frase han definido en Dazn la curiosa escena protagonizada por el rey Felipe VI en el 1-0 que ha marcado España, concretamente Álex Baena, gracias a un fallo del portero uruguayo.

En la imagen se puede ver al monarca comentar con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española (RFEF), el fallo de Muslera que, de momento, parece que deja a Uruguay vivo porque, al descanso, Cabo Verde y Arabia Saudí empatan a cero.

El castigo para Muslera por parte de su entrenador ha sido importante: Marcelo Bielsa ha dejado en el banquillo al portero tras el clamoroso fallo, algo que es muy poco habitual y menos en un Mundial.

La primera parte de España ha sido complicada ante un combativo equipo uruguayo comandado por el madridista Valverde, incansable en sus subidas y bajadas desde el centro del campo.

El rey en México

Felipe VI lleva varios días en México, donde se ha visto con la presidenta Claudia Sheinbaum en un buen momento de las relaciones diplomáticas entre los dos países (a pesar del movido viaje de Isabel Díaz Ayuso de hace unos meses).

De hecho, a presidenta Sheinbaum ha invitado al rey al partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay "en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México y que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

La prensa mexicana ha hecho perfiles cariñosos sobre el rey de España. Por ejemplo, el diario Milenio ha descrito al monarca de una forma como mínimo inesperada: "Deportista y aficionado al fútbol, así se declara el rey Felipe VI de España".

En ese texto, el medio destaca que el rey tiene "una gran relación con el deporte" y recuerda que" es y ha sido siempre un deportista consumado e, incluso, en 1992 formó parte del equipo de vela que compitió en las Olimpiadas de Barcelona".