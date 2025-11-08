Fernando Ónega dice de la Transición algo que igual no gusta mucho al 19% de los españoles que añora el franquismo

El periodista Fernando Ónega, ganador de varios Premios Ondas, incluido el Nacional de Radio a la Trayectoria en el año 2020, Antena de Oro en 1994 y Micrófono de oro en 2007, ha ofrecido una entrevista en el programa de TVE Plano General que ha hablado con rotundidad de la situación en la que se encuentra España.

En un momento de la charla con el periodista Jenaro Castro, ha sido preguntado por el franquismo y el histórico comunicador ha asegurado que él acaba de cumplir "65 años" y "no de edad, sino de la publicación de mi primer trabajo". "Es decir, era 1960, la etapa del franquismo pura. Luego empecé a trabajar, porque había que trabajar en la época de Franco y he publicado artículos políticos, reportajes y todo tipo de crónicas con Franco vivo", ha razonado.

Al ser preguntado por su discurso La agonía del Estado, el periodista ha destacado que "se dice que uso la palabra agonía en el sentido unamuniano". "Agonía en sentido de lucha. El Estado está en lucha o hay una lucha contra el Estado. Se está reduciendo. Se reduce por abajo porque ha quitado competencias a las comunidades y por arriba porque le ha quitado competencias la comunidad europea. La moneda ya no depende del Estado, sino del Banco Central Europeo", ha señalado.

Fernando Ónega ha destacado que el fundador de las tertulias ha sido él y ha criticado la situación actual de las mismas. "Fue degenerando todo eso hasta convertirse en una especie de parlamento pequeñito. Y ese parlamento dio como lugar que los partidos pidieron su cuota. Eso es la prostitución del procedimiento", ha asegurado.

Pero al hablar de los años de la Transición, se ha mostrado optimista y ha destacado que "el balance de España después de la Constitución es un balance francamente positivo". "Hemos entrado en Europa, en la OTAN, vivimos en democracia, con todos los problemas, con todas las imperfecciones, con todas las injusticias, este es un país del que, en este momento, podemos presumir", ha añadido.

"¿Problema? A mi juicio, después de tantos años de la izquierda no me parece justo ni adecuado que haya las injusticias sociales que hay", ha razonado, antes de recordar el término concordia tras el franquismo.

"La concordia ha sido sustituida por la discordia y por el enfrentamiento. El grave problema es que entonces, después de la muerte de Franco, este país tenía un proyecto de nación y de Estado, pero ahora ha sido sustituido por proyectos de partidos. Lo cual es legítimo, pero no tanto cuando algunos de esos proyectos de partidos son excluyentes de las ideas de los demás", ha sentenciado.