Estas palabras de Simón sobre el sistema sanitario no paran de verse: 140.000 reproducciones y subiendo

El epidemiólogo y actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, regresó este domingo a las casas de toda España gracias a una entrevista con el periodista Jordi Évole para su programa, Lo de Évole, en laSexta.

El que fuera el rostro que informaba a diario a los españoles de la evolución del coronavirus durante la pandemia dejó un mensaje sobre la importancia de la sanidad pública y el modelo que tiene España que está siendo muy difundido en redes sociales.

Tras ser preguntado por si ha estado alguna vez tentado en dedicarse a la medicina privada, el aragonés fue rotundo: "No, el mundo de la salud privada nunca me ha atraído mucho".

Ahí es cuando Simón quiso reivindicar el sistema sanitario español y lo comparó con lo que hay en otros países del mundo. "No sé si en otro país me hubiera atraído, pero en el nuestro, que hemos conseguido tener un sistema sanitario de la potencia y envergadura que tiene, que da servicio a toda la población sin importar el qué ganas, quién eres, a qué te dedicas e incluso que te atiende si vives en España sin nacionalidad... a mí tener un sistema con esas características tan maravillosas me quita las ganas de trabajar en lo privado".

"Quién quiera trabajar en lo privado que lo haga, no estoy en contra, pero a mí me dan ganas de fomentar ese sistema y de que sea cada vez mejor y no cada vez más débil para potenciar intereses económicos, industriales o empresariales por encima del sanitario", añadió.

Simón se preguntó que, si se ha conseguido un sistema que prioriza 100% la parte sanitaria, la que calificó como uno de los objetivos que tiene la población, por qué no se fomenta.

"Si además es un sistema que es sostenible, por mucho que la gente se niegue a reconocerlo. Todo depende de lo que se quiera invertir de nuestros impuestos. Si votamos a alguien que quiera invertir tendremos un buen sistema sanitario y si votamos a alguien que no tendremos un mal sistema sanitario. Aquí no es una cuestión de que un procedimiento sea o no rentable, esos cálculos aquí no entran o no deberían ser fundamentales en la toma de decisiones", remató el experto.

