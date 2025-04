"Fraude con denominación de origen": un experto señala el producto de 2 euros de Lidl que gana en la cata a otro de 25

El experto @descorchandoenbodegas ha explicado lo que ocurre con un vino gallego de Lidl que vale dos euros y que en una cata a ciegas es probable que esté mejor que uno que vale 25 euros.

"¿Y si te digo que este vino de dos pavos del Lild no es lo que crees? Hay vinos que se hacen en Galicia pero con uvas de Castilla, ¿cómo se llama esto? fraude con denominación de origen", ha afirmado.

Ha contado que una botella vale 25 euros y la otra 2: "¿Pero adivinas cuál gana en una cata a ciegas? Spoiler, la barata seguro. Y ahí es donde aparece Os portapazos".

Y ha procedido a catarlo: "Color amarillo pálido. En nariz flores blancas, albaricoque y boca fresco y equilibrado y por dos pavetes. En conclusión: no tiene sello, no tiene, no tiene fama pero tiene alma y cuerpo, vaya que lo tiene".

"¿Y si te enseño tres vinos sin denominación de origen que dan mil vueltas a los caros? Déjamelo en los comentarios y te lo suelto en el siguiente reel", ha zanjado en el vídeo publicado hace 10 horas.