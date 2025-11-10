Gabi, lituana viviendo en España: "No sabía qué tan diferente era el norte del sur"

La creadora de contenido alemana y lituana, Gabi, conocida en redes sociales como @thelituanianabroad, ha publicado un vídeo contando algunas de las cosas que le han sorprendido tras nueve años viviendo en España y una de ellas ha llamado especialmente la atención.

"Hoy quiero las cosas que no entendía y no sabía antes de mudarme a España", ha expresado al principio del vídeo para poner en contexto a sus más de 25.000 seguidores. Le sorprendió, y mucho, "qué tan diferente es el norte de España comparándolo con el sur".

"Yo me mudé a León y luego cuando fui al sur de España dije 'hostia, esto parece otro país', la cultura, el idioma, la arquitectura, todo es diferente", ha opinado la joven lituana. Por otro lado, también le ha llamado la atención que en el país no sea tan habitual el hervidor de agua, a diferencia del resto de Europa, quienes "estamos obsesionados".

"Cuando me mudé a España, viví en un piso compartido, amueblado, que tampoco es poco común en otros países, entonces pensé que si el piso estaba amueblado habría hervidor de agua, busqué en todo el piso porque no quería llamar a mi propietaria por el poco español que sabía", ha revelado.

Al final acabó llamando a la casera y la respuesta no fue lo que esperaba: "No, cariño, tienes que poner la taza en el microondas para hacerte una infusión".

La palabra en español "más divertida del mundo"

En otro vídeo ha expresado su total fascinación por una palabra que su novio le dijo que había escuchado en España durante un examen para sacarse el carnet de motocicleta. Parecía que iba a ser una palabra muy diferente a las normales, pero al final ha revelado que se trata de la palabra "sidecar".

Sin embargo, no es por la propia palabra en sí, sino por cómo lo pronunciamos aquí. "Suena increíble, es muy buena palabra", ha rematado Gabi.