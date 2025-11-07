Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El alcalde de Ourense reflexiona sobre por qué Mamdani gobierna Nueva York y... él no
Virales

Virales

El alcalde de Ourense reflexiona sobre por qué Mamdani gobierna Nueva York y... él no

"Tarde".

Antón Parada
Antón Parada
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), y su homólogo de Nueva York, el recién electo Zohran Mamdani; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), y su homólogo de Nueva York, el demócrata recién electo Zohran Mamdani; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.Getty Images

Aunque en términos de política local gallega el que acostumbra a pronunciarse sobre la ciudad de Nueva York suele ser el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el reto anual a su homólogo de la Gran Manzana de tener las mejores luces de Navidad y el árbol; en esta ocasión ha llegado una reflexión desde Ourense sobre lo ocurrido al otro lado del charco.

El regidor la ciudad termal, Gonzalo Pérez-Jácome, ha dejado un breve análisis tras conocerse que la mayor ciudad de EEUU estará gobernada por Zohran Mamdani, el primer regidor musulmán, abiertamente antisionista y dispuesto a poner en práctica políticas socialistas. Lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-.

"¿Cómo pudo un emigrante ganar la alcaldía de Nueva York?... Me lo preguntaba ayer", reza el encabezamiento de dicha reflexión, en el que el fundador de la formación Democracia Ourensana ha llegado a contraponer el caso de Mamdani con el suyo. Es decir, qué cree Jácome que le habría faltado a Jácome para convertirse en alcalde Nueva York frente a con lo que sí contaba Mamdani. Porque lo cierto es que Jácome pasó un tiempo en la Gran Manzana, donde fue a formarse.

Jácome: "Solo hay dos formas: o eres Schwarzenegger..."

A juicio del alcalde Ourense, para hacerse con el bastón de mando neoyorquino "solo hay dos formas: o eres [Arnold] Schwarzenegger, actor primero, gobernador de California después, o bien hablas inglés sin acento". Y esa es la cuestión que él cree que ha marcado la diferencia, los acentos. "El nuevo alcalde, Mamdani, llegó a EEUU con 7 años, dentro de la ventana crítica que permite adquirir la fonética nativa", ha indicado Jácome.

El ourensano que es conocido por míticas intervenciones suyas en el pleno municipal -aún en la oposición- como la del monorraíl del capítulo de Los Simpsons, ha ejemplificado que él no podría haber llegado a tener esa posibilidad porque ya se trasladó a Nueva York a estudiar sonido -el sector del negocio familiar- siendo mayor de edad: "Yo, por ejemplo, nunca dejé de sonar foráneo: llegué a América a los 19". Todo ello le lleva a concluir al regidor ourensano que "son 7 años tarde".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 