El alcalde de Ourense reflexiona sobre por qué Mamdani gobierna Nueva York y... él no

Aunque en términos de política local gallega el que acostumbra a pronunciarse sobre la ciudad de Nueva York suele ser el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el reto anual a su homólogo de la Gran Manzana de tener las mejores luces de Navidad y el árbol; en esta ocasión ha llegado una reflexión desde Ourense sobre lo ocurrido al otro lado del charco.

El regidor la ciudad termal, Gonzalo Pérez-Jácome, ha dejado un breve análisis tras conocerse que la mayor ciudad de EEUU estará gobernada por Zohran Mamdani, el primer regidor musulmán, abiertamente antisionista y dispuesto a poner en práctica políticas socialistas. Lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-.

"¿Cómo pudo un emigrante ganar la alcaldía de Nueva York?... Me lo preguntaba ayer", reza el encabezamiento de dicha reflexión, en el que el fundador de la formación Democracia Ourensana ha llegado a contraponer el caso de Mamdani con el suyo. Es decir, qué cree Jácome que le habría faltado a Jácome para convertirse en alcalde Nueva York frente a con lo que sí contaba Mamdani. Porque lo cierto es que Jácome pasó un tiempo en la Gran Manzana, donde fue a formarse.

Jácome: "Solo hay dos formas: o eres Schwarzenegger..."

A juicio del alcalde Ourense, para hacerse con el bastón de mando neoyorquino "solo hay dos formas: o eres [Arnold] Schwarzenegger, actor primero, gobernador de California después, o bien hablas inglés sin acento". Y esa es la cuestión que él cree que ha marcado la diferencia, los acentos. "El nuevo alcalde, Mamdani, llegó a EEUU con 7 años, dentro de la ventana crítica que permite adquirir la fonética nativa", ha indicado Jácome.

El ourensano que es conocido por míticas intervenciones suyas en el pleno municipal -aún en la oposición- como la del monorraíl del capítulo de Los Simpsons, ha ejemplificado que él no podría haber llegado a tener esa posibilidad porque ya se trasladó a Nueva York a estudiar sonido -el sector del negocio familiar- siendo mayor de edad: "Yo, por ejemplo, nunca dejé de sonar foráneo: llegué a América a los 19". Todo ello le lleva a concluir al regidor ourensano que "son 7 años tarde".