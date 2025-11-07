Le paran por la calle, da la respuesta más espontánea a la dimisión de Mazón y algunos ya le hacen la ola 

La opinión que ha dado un ciudadano, entrevistado por la calle por El HuffPost, sobre la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana por su gestión de la DANA está provocando numerosos aplausos.

Precisamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este viernes el cese de Mazón, un año después de la DANA que sacudió a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

"Llega demasiado tarde, pero gracias a dios ha dimitido y me alegro muchísimo. Y ahora, aparte de la dimisión, que haya una comisión de investigación y que depure sus responsabilidades y si tiene que ir a la cárcel, que yo creo que sí, que vaya a la cárcel", ha afirmado el hombre.

Pero lo que más ha llamado la atención es lo que ha añadido justo después: "El PP es así. No sé por qué, pero son así. Es lo que tenemos. A ver si la gente se da cuenta".

"Una vergüenza"

En esa misma ronda de preguntas, otro ciudadano no ha dudado en calificar como "una vergüenza" la declaración que hizo Mazón para anunciar su marcha: "Una vergüenza porque lo que tenía que haber hecho desde hace un año, el año pasado, era haber cogido la puerta y haberse ido a su casa. Y haber afrontado todas las responsabilidades que tenía".

"Lo que me parece ilógico es que haya seguido ahí, que lo hayan mantenido durante un año en el poder, y ahora venga echando la culpa a todos los demás menos a él. Ahora la víctima es él. Me parece la mayor bajeza en un político y en todo el partido que lo está apoyando", ha agregado.

Un plazo de 12 días

En un real decreto con fecha en 5 de noviembre y firmado por el Rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone al cese de Carlos Mazón como 'president' con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

"Vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como president de la Generalitat Valenciana", se lee en el texto publicado en el diario oficial este viernes.

El ahora presidente de la Generalitat en funciones formalizó su dimisión ante las Cortes Valencianas el mismo lunes por la tarde, y desde ese momento se activó de forma automática un plazo de 12 días para presentar candidaturas para la Presidencia del Consell.