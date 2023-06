La gente está maravillada con lo que hizo esta mujer cuando le sirvieron un tartar en un restaurante

Más de 2,3 millones de personas han visto pasar por su muro de Twitter el error en el pedido que tuvo la usuaria @natalialunares en un restaurante.

"Me equivoqué de plato y terminé pidiendo carne cruda, pedí el favor de que me la cocinaran un poco más. La mesera indignada y molesta me hizo el favor", ha escrito junto a las fotos de lo que es un tartar acompañado de verduras y patatas fritas.

Las reacciones de sus amigos franceses en Instagram cuando ven que la camarera le ha pasado la carne por la sartén son maravillosas. Lo bonito es ver el primer mensaje con el tartar crudo y el segundo, con la carne ya hecha.

En Twitter también hay miles de comentarios de todo tipo. En uno de ellos ha contado que le dio impresión ver la carne así de cruda. En otro, a una pregunta sobre si la echaron del restaurante, ha dicho que no pero que no le preguntaron qué tal había comido ni si quería algo más.