¿Que en Gaza había paz? Israel mata a 18 palestinos, incluyendo un bebé 10 días y otros dos de cinco meses

Un grupo de gazatíes llora los cuerpos de varios de los asesinados por Israel el 4 de febrero de 2026, en el Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza.

El alto el fuego se firmó el 10 de octubre, pero Gaza no deja de morir un poco más cada día. Por el hambre, por la intemperie, por los derribos y, claro, también por los persistentes ataques del Ejército de Israel. Ahora que formalmente ha entrado en vigor la segunda fase del armisticio, las cosas no cambian: este miércoles, llega noticias de al menos 18 palestinos asesinados a manos de Tel Aviv. Uno de ellos era un bebé de cinco meses. Otro, de diez días. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la mayoría de los muertos de hoy son mujeres y niños, esto es, civiles.

Los ataques y el creciente número de muertos están sacudiendo la tregua ideada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y provoca que los palestinos de la Franja digan que no sienten que la guerra haya terminado, pese a que formalmente acabó hace casi cuatro meses, 70.000 muertos después (una cifra reconocida incluso por Tel Aviv). Más de 530 palestinos han muerto por fuego israelí desde que el acuerdo entró en vigor, detallan las autoridades locales. En total, la cifra desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera los 71.800 fallecidos.

"La guerra genocida contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza continúa", declara el doctor Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, en una publicación de Facebook. "¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?", se pregunta.

Los ataques más recientes se produjeron en varios puntos a lo largo del norte y sur del territorio palestino, fuera del área que sigue bajo control militar de Israel, separada por la línea amarilla. El primer golpe registrado en madrugada del miércoles, fue contra un edificio en el barrio de Tuffah, en el norte de Gaza, que mató al menos a 11 personas, la mayoría de la misma familia. Entre ellas se encontraban dos padres, su hija de 10 días, su primo de cinco meses y su abuela, según informa a Associated Press el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos.

El ejército israelí afirma que sus aviones y unidades blindadas respondieron a un fuego previo, después de que diversos militantes comenzaran a disparar contra las tropas, hiriendo gravemente a un soldado reservista, quien fue evacuado a un hospital. Israel calificó el ataque de militantes como una "violación del acuerdo".

Sin embargo, las IDF se reservan comentarios sobre los civiles muertos en el bloque de Tuffah y en un ataque posterior contra la tienda de campaña de una familia, en la ciudad de Khan Younis, que mató a tres personas, incluido un niño de 12 años, informa también el hospital Nasser, que alojó los cadáveres en su morgue. Fuentes locales informaron a EFE, además, que también hubo fuego desde vehículos militares al este de esa ciudad y disparos desde navíos israelíes en las zonas costeras. Los ataques impactaron entre tiendas de campaña y viviendas. Fruto de ello una de las viviendas se incendió.

También denunciaron que drones cuadrocópteros del Ejército de Israel abrieron fuego contra la población en la zona.

Los ataques de las fuerzas armadas alcanzaron también el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza, causando tres muertos que recibió el Hospital Shifa. Los fallecidos son dos adultos de 60 y 55 años (un matrimonio) y otro bebé de cinco meses, añade EFE.

Esta mañana, siguen los bombardeos de artillería israelí en la parte oriental de la ciudad de Deir el-Balah y en el campamento de Bureij, en el centro de Gaza, informa Al Jazeera igualmente desde el terreno.

Es un suma y sigue, porque los ataques no se han detenido en ningún momento.

Problemas en Rafah

Además, Raed al-Nims, portavoz de la Media Luna Roja Palestina (MLRP), ha indicado que la organización fue informada esta mañana de que la evacuación de pacientes y heridos a través del cruce de Rafah, en el sur de Gaza, se ha cancelado para hoy. "Lamentablemente, hace unos minutos, nos informaron de que el proceso de evacuación de hoy se ha cancelado", declaró a la misma cadena catarí.

Añadió que el procedimiento debería haber permitido que los enfermos y heridos llegaran al hospital de la Cruz Roja para recibir reconocimientos médicos preliminares antes de ser trasladados en ambulancia al cruce de Rafah y, posteriormente, a hospitales egipcios o a otros lugares. El paso, con Egipto, fue abierto el lunes tras dos años de negativa por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Un paciente palestino yace dentro de una ambulancia, acompañado por un familiar, mientras intenta regresar a su casa en el norte de Gaza, el 4 de febrero de 2026. Mahmoud Issa / Reuters

Israel ha alegado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le ha dado "los detalles de coordinación necesarios en esta etapa" y por eso se ha parado el proceso. Preguntado por EFE al respecto, el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) afirmó que la oficina de la ONU, a la que atribuye la responsabilidad de coordinar la llegada de los gazatíes a Rafah para salir a Egipto, "no ha presentado los detalles de coordinación necesarios en esta etapa por razones de procedimiento".

"Una vez presentados los detalles de coordinación según lo acordado, se facilitará el cruce a Egipto de los pacientes y sus acompañantes a través del cruce de Rafah", añade el COGAT.

El cruce de Rafah se abrió el pasado lunes por primera vez en casi dos años -excepto un breve periodo a principios de 2025- según el acuerdo de alto el fuego auspiciado por EEUU, pero hasta el momento han circulado por él menos personas que las inicialmente pactadas. Según el acuerdo, 200 personas deberían cruzar cada día por él: 150 personas -50 enfermos y heridos con 100 acompañantes- de Gaza a Egipto y otras 50 de Egipto a Gaza.

Sin embargo, durante el lunes y el martes, y a falta de datos oficiales ya que Israel no los ha facilitado, han cruzado 52 personas de Egipto a Gaza y 21 pacientes -con un número indeterminado de acompañantes- de Gaza a Egipto.

La demora en el cruce este miércoles de palestinos se produce después de que Israel haya bombardeado el enclave palestino durante la noche y matado a diez personas, en respuesta a lo que denunció como un ataque de milicianos gazatíes a sus soldados que dejó un militar israelí herido.