Dos años más de Broncano: La Revuelta renueva su contrato con RTVE y firma por 320 programas y 31 millones de euros 

La Revuelta, con David Broncano a la cabeza, ha renovado su contrato con RTVE para continuar emitiendo su programa diario (de lunes a jueves) durante dos años más tras consagrarse como uno de los programas de entretenimiento más mediáticos y exitosos e las noches en su franja horaria.

Con este nuevo contrato, Broncano y su equipo aseguran dos años más de emisiones de lunes a viernes (hasta 2028), con un total de 320 programas, y a cambio de 31 millones de euros. El jiennense renueva así su contrato -que le vencía este mes de septiembre- con la radiotelevisión pública española, donde lleva trabajando desde septiembre de 2024 tras su larga etapa en Movistar con La Resistencia.

El contrato de renovación fue aprobado por RTVE el pasado mes de diciembre, siendo esta una noticia mucho menos polémica y que ha pasado 'sin pena ni gloria' ante la opinión pública, a diferencia de la gigantesca polémica generada cuando se anunció el fichaje de Broncano en abril de 2024. Hay que recordar que en aquel momento se desató casi una crisis nacional en torno a si estaba justificada o no la incorporación de Broncano a RTVE por el dinero que se acordó.

Sin embargo, el éxito y los datos de Broncano y su equipo al frente de La Revuelta son indiscutibles. Los resultados y audiencia iniciales fueron toda una sorpresa, ya que consiguió pulverizar a la competencia y ni qué decir de sus predecesores. Pese a ello, con el paso del tiempo, esa audiencia se ha ido estabilizando, viéndose ligeramente reducida, pero muy por encima de los programas de La 1 que antes ocupaban esa franja horaria.

Todo ello le ha servido de aval para que RTVE haya considerado prioritario mantener en parrilla a uno de los programas más exitosos de los últimos años en la televisión pública. De hecho, a tenor de las cifras, parece que Broncano se ha ganado el respeto de la cúpula de la cadena, con José Pablo López a la cabeza.

O al menos, esto es lo que se denota si se mira al presupuesto por el que ha firmado su nuevo contrato el presentador. Si en el anterior contrato, el coste máximo de producción por temporada era de 14 millones de euros (una media de casi 88.000 euros por programa), el nuevo acuerdo incrementa en un 11% el presupuesto. Se pasa así a un total de e torno a 15,8 millones de euros por temporada, lo que incrementa la cifra por capítulo a casi 100.000 euros (98.611 €).

Mismas caras y condiciones

El resto de condiciones serán completamente idénticas: el acuerdo incluye dos temporadas de 160 capítulos (de lunes a viernes) por cada una y en el que cada uno tendrá una duración de entre 70 y 80 minutos y en falso directo, como hasta ahora.

En lo que respecta al equipo y las caras visibles y emblemáticas del programa, seguirán siendo las mismas. Junto a David Broncano como conductor del programa continuarán Ricardo Castella y Grison. Y como colaboradores, los espectadores podrán seguir disfrutando de la presencia de Jorge Ponce y demás caras recurrentes.