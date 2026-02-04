Le preguntan a Sánchez en la CNN por su regularización de migrantes generará "efecto llamada" y da estos datos 

La anunciada regularización de migrantes que pactó el Gobierno con Podemos hace una semana sigue generando titulares dentro y fuera de España. La medida ha sido ampliamente criticada por PP y Vox, pero hasta magnates internacionales como Elon Musk han atacado abiertamente al presidente del Gobierno español por esta medida o por querer prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Sánchez, que estos días se encuentra participando en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubai, ha sido preguntado al respecto en el programa de la CNN Quest Means Business sobre esta decisión que implicaría regularizar a unas 500.000 personas.

Al respecto, el líder socialista ha negado que vaya a tener un efecto llamada y ha dicho que España ha reducido "drásticamente" la llegada de migración irregular en los últimos años.

"Eso es falso, no es la realidad", ha exclamado Pedro Sánchez antes de argumentar que los migrantes no vienen a España porque se les de papeles, sino por el "firme desempeño económico". Además, ha añadido que el 90 por ciento de los migrantes llegan "a través de canales regulares" y en los últimos años se ha logrado reducir "de forma dramática" la llegada de migración irregular.

Según el presidente del Gobierno esto se debe a la cooperación con los países de origen y tránsito como Marruecos, Senegal, Gambia y Mauritania.

En opinión del jefe del Ejecutivo hay un "aspecto moral" en el debate de la migración ya que España ha sido durante muchos años un país de migrantes: "Nuestros padres y nuestros abuelos, por supuesto, fueron a otros lugares precisamente porque sufríamos una dictadura o la falta de oportunidades económicas".

Y ha añadido que también hay un "aspecto pragmático", dado que se trata de personas que están contribuyendo al "éxito económico de España". De hecho, ha explicado que "representan más o menos el diez por ciento" de los ingresos de la Seguridad Social "mientras representan solo el uno por ciento del gasto público total".