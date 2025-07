Gonzalo Miró expresa con palabras rotundas por qué Ayuso hace lo que hace y no deja en buen lugar a nadie

El chalet que la Comunidad de Madrid compró por 4,3 millones de euros y del que está disfrutando su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, está dando que hablar en los medios de comunicación.

En Más Vale Tarde ha sido Gonzalo Miró el que ha puesto los puntos sobre las íes en este caso que poco a poco va cogiendo relevancia en la actualidad política.

"En el fondo es normal que haga lo que hace. En cuanto a la gestión política no ha habido nada que le haya pasado factura", ha dicho el tertuliano antes de enumerar una lista de casos que afectan a la presidenta madrileña pero que no han tenido consecuencias ni penales ni en pérdida de votos.

"Ni dejar morir en las residencias a los ancianos que no tenían dinero. Favorecer a los ricos y perjudicar a la gente que no llega a fin de mes. Conseguir que todo su entorno familiar o amoroso se llene los bolsillos a costa de la Comunidad de Madrid. Insultar al presidente constantemente. Hacer viajes al extranjero a costa de los madrileños", ha expresado.

Y se ha preguntado: "¿Por qué no se iba a gastar 4 millones de euros en un sitio donde ir de vacaciones? ¿Por qué no? Si no ha habido absolutamente nada que le pase factura por qué va a dejar de hacer estas cosas".

Le han recordado a Miró que fue Ayuso precisamente la que criticó que Pedro Sánchez veranease en lugares que pertenecen a presidencia del Gobierno: "Pensar que Ayuso no va a ser hipócrita o cínica con las críticas que hace. Ella cada vez que hace una crítica a alguien es porque ella está haciendo exactamente lo mismo o peor".

Para Miró, esta es la forma que tiene Ayuso de comportarse en política: "Es su manera de operar, siempre hace lo mismo. Pensar que moralmente como ha criticado a Sánchez ella no va a hacer lo mismo me parece pecar de ingenuidad".