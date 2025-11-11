Grison dice que vio a Andy en 'El Hormiguero' y lo que añade justo después hace estallar al plató de risa

Justo antes de que la presentadora de televisión, Paula Vázquez, hiciera su entrada triunfal como la invitada del día en La Revuelta, programa presentado por David Broncano, las risas han estallado en el plató por el comentario que ha hecho Marcos Martínez, conocido como Grison, sobre la entrevista del cantante Andy, de Andy y Lucas, en El Hormiguero.

Ha sido muy fiel a su estilo, irónico y picaresco, todo a raíz del agradecimiento de Broncano a los espectadores tras batir el récord histórico de audiencia del programa gracias a la entrevista a Rosalía, una de las cantantes y figuras de la música más importantes de los últimos años.

"Ayer estuvo muy bien el programa, pero como ya lo he visto aquí, yo luego vi El Hormiguero, tío", le ha comentado, en primera instancia, Grison a Broncano, quien revelaba a la vez que hacía mucho tiempo que no veía el programa presentado por Pablo Motos.

"¿No lo viste ayer? ¿No viste a Andy, tronco, hablando de Lucas?", le replicaba Grison sorprendido. "No sabía que se habían peleado, lo que nunca pensábamos que sucedería, Andy hablando mal de Lucas", comentaba Broncano.

El chiste de Grison provocó la carcajada unánime al instante, incluida la de Broncano: "A lo mejor les ponían tres mediasnoches en el camerino y Lucas se comía dos, tronco".

El agradecimiento de Broncano

David Broncano ha dado las gracias a todos los espectadores que el pasado lunes vieron el programa, en la que entrevistaron a Rosalía, batiendo el récord histórico del programa. "Quería agradecer también a Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Alexia Putellas, La Zowi, Javi Calvo, María Escoté, Manuela Carmena y Joan Pradells", ha expresado

El programa ha publicado un tuit que ya acumula miles de 'me gusta': "Fuimos bendecidos por Rosalía y hay que estar agradecidos a ella y a todos los implicados que hicieron posible lo de ayer porque hubo mucho trabajo detrás".