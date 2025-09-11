Grison suelta este mensaje inesperado sobre los invitados de 'El Hormiguero': provoca la risa de todo el plató

Arrancaba este jueves 11 de septiembre un nuevo programa de La Revuelta, ya con las aguas en calma tras el revuelo causado por las palabras de la periodista Mariló Montero el pasado martes, en el que afirmaba frente a Broncano que no se puede decir nada y que los toros "no sufren".

Subía Broncano al escenario y acto seguido empezó a tocar el bombo. Mientras empezaban a introducir el programa, el cómico Grison interrumpió la conversación para soltar un dato que, a priori, parecía irrelevante y solo curioso: "¿Sabes que las camisas de las mujeres se abrochan con la izquierda?".

"¿Tú como te abrochas la camiseta? Con la derecha", le dijo a Broncano, que estaba probando a desabrocharse y abrocharse la camisa para comprobar si era verdad. "Las camisas de muejr van al revés, los botones están en la izquierda", decía sorprendido.

"Me he dado cuenta que soy incapaz... No sé hacer nada con la izquierda, como el programador de invitados de El Hormiguero. ¡Me pasa lo mismo!", bromeaba Grison, que chocaba el puño acto seguido con Castella y despertando la risa del público. El cómico ha hecho referencia a la cartelera de invitados típicos del programa presentado por Pablo Motos.

"Las vueltas que ha dado para el chiste, está bien metido", ha respondido Broncano, que no ha dudado acto seguido en comprobar en primera persona la diferencia de los botones entre las camisas de hombres y mujer. De hecho, ha subido a una señora al escenario y le ha preguntado por qué es así, y ha recibido una respuesta de oro: "Porque nosotros sabemos hacer cosas difíciles".

"Muy buena respuesta", reconocía Broncano, antes de revelar que la invitada de esta noche sería Pepa Bueno, antigua directora de El País, ahora en TVE. Grison, de nuevo, concluía desafiando a Broncano a probar a abrocharse una camisa de mujer.