Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ha trabajado en tres hoteles distintos y alerta del objeto que no deberías tocar jamás: "Se lava una vez al año"
Virales

Virales

Ha trabajado en tres hoteles distintos y alerta del objeto que no deberías tocar jamás: "Se lava una vez al año" 

"Cosas que me dan asco y no voy a volver a hacer en mi vida".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un momento del vídeo de @imdannalittlewall.TIKTOK / @imdannalittlewall

Los hoteles son lugares de paz, tranquilidad, descanso... hasta que a uno le da por pensar en la suciedad que puede haber acumulada en miles de sitios. Y se acabó la relajación.

La usuaria de TikTok @imdannalittlewall, que ha trabajado en tres hoteles, ha enumerado algunas de las cosas que no haría jamás en un hotel después de su amplia experiencia.

"Cosas que me dan asco y no voy a volver a hacer en mi vida después de haber trabajado en limpieza en tres diferentes", empieza diciendo antes de entrar en materia: "La primera: nunca volver a usar los vasos que están en los baños". 

"Ponen vasitos chiquititos como para enjuagarse la boca cuando te lavas los dientes, o coger agua. ¡Nunca tomen de esos vasos!", exclama. Señala que lo que ha visto que mandan a hacer al personal de limpieza es "limpiarlos con el mismo trapo con los que se limpia el baño, las tuberías, la taza del servicio y con espray de limpiar espejos". 

Más cosas que no hace: "Apenas llego tiro de la cama si tienen almohadas de colores, esas no se lavan. Las blancas sí, cambiamos fundas., sábanas, todo con cada cliente. Las de colores no eso se reutiliza con todos los clientes. El asco. Se lavan como una vez año, se lavan si se ven sucias. Esas almohadas decorativas, al suelo o al mueble". 

"Y abajo ponen como unas cintas decorativas, como del edredón pero decorativo, abajo. Quítenlo", recomienda.

Además, aconseja a sus seguidores que "nunca caminen descalzos o en medias si el hotel tiene alfombra porque esas alfombras no se lavan nunca": "Agradezcan si se aspiran y me da mucho asco".

En las reacciones, numerosos trabajadores de hoteles afirman que eso no es así en todos los casos. "Pues yo trabajo en hoteles y eso lo habrás hecho tú. Lo que yo hago es fregarlo y mientras que termino de fregar el baño lo dejo secando y luego la abrillanto con un trapito limpio y lo coloco en su sitio", dice una persona. "Yo trabajo en un hotel de lujo y si limpiamos toooodo", insiste otra. 

Pero también hay quien cuenta experiencias contrarias. "Yo también trabajé en hotel y mi opinión es igual y un Hilton", dice un usuario. Y otro: "Dice la verdad y encima le quedaron peores cosas que contar".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 