Ha trabajado en tres hoteles distintos y alerta del objeto que no deberías tocar jamás: "Se lava una vez al año" 

Los hoteles son lugares de paz, tranquilidad, descanso... hasta que a uno le da por pensar en la suciedad que puede haber acumulada en miles de sitios. Y se acabó la relajación.

La usuaria de TikTok @imdannalittlewall, que ha trabajado en tres hoteles, ha enumerado algunas de las cosas que no haría jamás en un hotel después de su amplia experiencia.

"Cosas que me dan asco y no voy a volver a hacer en mi vida después de haber trabajado en limpieza en tres diferentes", empieza diciendo antes de entrar en materia: "La primera: nunca volver a usar los vasos que están en los baños".

"Ponen vasitos chiquititos como para enjuagarse la boca cuando te lavas los dientes, o coger agua. ¡Nunca tomen de esos vasos!", exclama. Señala que lo que ha visto que mandan a hacer al personal de limpieza es "limpiarlos con el mismo trapo con los que se limpia el baño, las tuberías, la taza del servicio y con espray de limpiar espejos".

Más cosas que no hace: "Apenas llego tiro de la cama si tienen almohadas de colores, esas no se lavan. Las blancas sí, cambiamos fundas., sábanas, todo con cada cliente. Las de colores no eso se reutiliza con todos los clientes. El asco. Se lavan como una vez año, se lavan si se ven sucias. Esas almohadas decorativas, al suelo o al mueble".

"Y abajo ponen como unas cintas decorativas, como del edredón pero decorativo, abajo. Quítenlo", recomienda.

Además, aconseja a sus seguidores que "nunca caminen descalzos o en medias si el hotel tiene alfombra porque esas alfombras no se lavan nunca": "Agradezcan si se aspiran y me da mucho asco".

En las reacciones, numerosos trabajadores de hoteles afirman que eso no es así en todos los casos. "Pues yo trabajo en hoteles y eso lo habrás hecho tú. Lo que yo hago es fregarlo y mientras que termino de fregar el baño lo dejo secando y luego la abrillanto con un trapito limpio y lo coloco en su sitio", dice una persona. "Yo trabajo en un hotel de lujo y si limpiamos toooodo", insiste otra.

Pero también hay quien cuenta experiencias contrarias. "Yo también trabajé en hotel y mi opinión es igual y un Hilton", dice un usuario. Y otro: "Dice la verdad y encima le quedaron peores cosas que contar".