Una mujer critica a un hotel de Madrid por lo que hacen con las personas sin hogar y ahora no se habla de otra cosa

La política que el hotel Érase un Hotel, de Madrid, sigue con las personas sin hogar le ha costado la crítica de una clienta, pero a su vez ha desatado una potentísima campaña a su favor en internet que le está llenando de opiniones positivas.

Ha sido el periodista Pedro Vallín quien ha señalado: "Hagamos publicidad de este hotel madrileño que ha molestado a una clienta porque ofrece desayunos a gente que no los puede pagar".

Junto a ese mensaje ha añadido el escrito de la señora: "El desayuno, malo, no era en el propio hotel, sino en un bar con entrada desde el hotel y desde la calle. Tenía cuatro desayunos a elegir, pero todos tenían la misma base: mucho pan, tostas y bollería, resultando poca variedad".

Hasta ahí la crítica podría ser más o menos normal, pero lo llamativo venía después: "Además, ingresaban gente en situación de calle a quienes les ofrecían algo para comer y les permitían ocupar una mesa, resultando muy desagradable".

A raíz de ese mensaje, cientos de usuarios se han lanzado a las principales plataformas de valoración a dejar opiniones de cinco estrellas.

Entre los comentarios que ha provocado, un usuario cuenta la experiencia en ese hotel: "Me he alojado un par de veces en ese hotel y la verdad es que es bastante peculiar. La decoración tiene frases motivacionales y las habitaciones en lugar de números tienen nombres del tipo: humildad, esperanza, etc. Las habitaciones son muy tecnológicas. Tuve buena estancia".

"La próxima vez que reserve en el Ritz o en el Palace, seguro que allí tiene más 'variedad de desayunos'. Señora bien de 'quiero y no puedo", dice otra persona. "Madre mía que a la gente no le avergüence ser tan inhumana...", se lamenta otro. Y uno, en la misma línea: No sé cuántas estrellas tiene el hotel, no parece el Ritz, por lo que esa tipa es una fachapobre. Para mí tiene más estrellas que el firmamento por su empatía con los desfavorecidos y su trato tan correcto con los clientes".