Una turista mira las figuras con las toallas que le dejan los empleados del hotel y declara la batalla más cómica

Hay quien durante sus vacaciones disfruta no parando ni a comer por el hotel aprovechando todas las oportunidades de ocio del destino que se ha escogido. Para otros, en cambios, sus vacaciones soñadas consisten en no hacer nada tumbado en una hamaca disfrutando de la playa o la piscina.

Lo que no esperaban los trabajadores de un hotel es que una huésped se distrajera durante sus días de descanso con una competición muy poco común pero muy cómica con los propios empleados a costa de las toallas.

Así lo ha mostrado la propia implicada, la usuaria de TikTok @lepik.x, quien ha publicado un vídeo en el que se veía cómo las camareras de piso del hotel le dejaban las toallas con forma de cisne sobre la cama. A partir de ahí, se armó la guerra, aunque una con mucho humor.

La mujer respondió al gesto colocando las toallas con otra forma curiosa y, así se desató un intercambio en el que ambos iban colocando las toallas con diferentes formas graciosas sobre la cama.

"Cada día estoy mejor. Creo que me lo comí", replicó la usuaria proclamándose ganadora del duelo, que en la red social se ha llevado 1,6 millones de me gusta en una semana convirtiéndose en viral al momento.