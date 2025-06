Hace esta reflexión sobre la gente que se quita el visto de WhatsApp y faltan manos para aplaudir

El creador de contenido Jacobo (@jacobocabezass) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una reflexión que ha hecho estallar las risas en la red social sobre la gente que tiene el visto quitado en WhatsApp.

"Bueno chavales, vamos a hablar de esa gente que tiene el visto quitado y te dicen con dos huevos: 'No, es que yo lo hago porque la gente así no sabe si le he leído el mensaje o no'", ha comenzado diciendo el creador de contenido.

"Vamos a ver, me pego la tarde entera a tu lado y le echas más horas al móvil que Phineas y Ferb dentro de una ferretería. ¿Vas a tener los huevos tú a decirme a mí que no has leído el mensaje? Es que te crees que soy más tonto que el retrovisor de una bici estática", ha bromeado el tiktoker.

"Es que se pega toda la tarde con el TikTok, hermano. Tiene el dedo limado ya y todo, le tocas el dedo y está más duro que el tobillo de un transformer, ¿sabes? Y va a tener el colega la buena fe de decirme: 'No, es que no te he leído'", ha criticado Jacobo.

"Pero vamos a ver, ¿tú qué te crees Hannah Montana? Tú quién eres, por Dios. Es que le escribo un mensaje y la espera se me hace más larga que la bufanda de una jirafa. Es que una pasada", ha comentado el usuario.

"Entonces, chavales, no sois Hannah Montana, no sois Batman, ¿sabes? Sé que estás ahí, no te estás escondiendo en ningún lado, máquina. Así que ya sabes, responde el mensaje", ha concluido el creador de contenido.