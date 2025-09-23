Hace ruido en casa y un vecino se toma la justicia por su mano: lo que le ha hecho en su cerradura indigna 

Las anécdotas que cuentan los usuarios en X tienden a tener un gran éxito entre el resto de personas de la red social de Elon Musk, anteriormente conocida como Twitter. Sin embargo, algunas son porque directamente indignan y dejan sin palabras a la gente al ver lo que les ha pasado.

Ha sido el tuitero Pab, que se llama @pablooo__sg, el que ha contado lo que le hicieron unos vecinos después que hiciera ruido y se tomaran la justicia por su parte y de una forma radical.

"Cuidado con hacer ruido que luego te viene un vecino a meterte palillos en la cerradura y te quedas fuera de casa a las 6 de la mañana ❤️", ha escrito el tuitero. Lo que parecía que podía ser algo creíble o no, lo ha acabado documentando con una foto en la que se ve la cerradura de su casa completamente bloqueada por los palillos que le había dejado.

En una respuesta ha comentado que no sabe quién puede haber sido a ciencia cierta, aunque sí que ha reconocido que "tiene sospechas". "Yo no entiendo cómo puedes hacer eso con tanta facilidad y que te dé igual", ha respondido en otro mensaje, asegurando en una tercera contestación que "es fuerte".

Su primera publicación no terminó de hacerse viral al únicamente sumar más de 200 me gusta, pero ha sido cuando ha publicado la foto de su cerradura cuando se ha hecho viral. En poco más de un día lleva medio millón de reproducciones, ha acumulado 14.000 me gusta y más de 300 compartidos.

Además, también ha recibido respuestas de usuarios que no han dado crédito de la reacción del vecino. "Denúncialo por daños", le ha dicho un tuitero, otro le ha preguntado por el ruido que tenían que estar haciendo para que se tomaran esas molestias y más de uno le ha dicho "pero qué" o "vamos a ver".