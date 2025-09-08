Piqueras se sale de su tono habitual para responder a lo que Tellado dijo del Gobierno de España

"Este puede ser el último curso político de este Gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

Estas palabras de Miguel Tellado, número 2 del PP, han levantado ampollas en toda España, sobre todo entre los miembros del Gobierno de España. Tellado también ha señalado que este es un Gobierno "agonizante, mendicante" y que está "arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida".

Unas palabras que han llegado hasta el periodista Pedro Piqueras, colaborador de Mañaneros, donde se ha salido de su tono conciliador habitual para condenar estas palabras de Tellado.

Después de leer las palabras del dirigente del PP, ha dicho Piqueras que es "muy preocupante" y que Tellado "se ha subido varios peldaños en la polarización en la agresión verbal, que es lo mismo".

"Estudiando la frase, es metafórica porque no me imagino al PP cavando fosas ni nada por el estilo, pero supone una dureza en el lenguaje tremenda. Cada vez es peor. Es decir, lleva a que por otro lado también se empiece a polarizar, que no haya posibilidad de encuentro en ningún caso", ha apostillado Piqueras.

El expresentador de Informativos Telecinco ha contado que en España se vive una situación "de división absoluta" entre izquierda y derecha "en el que es imposible llegar a un acuerdo de nada".

"Estamos llegando a unos niveles que nunca pudimos prever antes. La polarización es más que un hecho. Es la forma de hacer política en estos momentos. Sólo habrá un no. Hay una situación de resistencia del presidente en su puesto y de mantenerse en el Gobierno y una carrera por el no, por hace todo mucho más difícil por parte de la oposición y por Vox. Las declaraciones que Abascal, ni las comento", ha zanjado el veterano periodista.