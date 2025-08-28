Hay algo que chirría en esta imagen de Felipe y Letizia a ojos de un experta en protocolo

Los reyes de España visitaron este miércoles las zonas afectadas por los incendios forestales en León y Zamora. Felipe y Letizia, acompañados de las autoridades, conversaron con vecinos afectados y charlaron con los expertos.

La experta en protocolo y comunicación no verbal, Diana Rubio, se ha fijado en una foto en la que aparecen los reyes, la ministra de Igualdad, el presidente de la Junta de Castilla y León y los alcaldes de las localidades del Parque Natural de Las Médulas (León) afectadas por los incendios.

Aquí, Rubio se ha dado cuenta de que los reyes siempre están pendiente de todos los detalles de vestuario, hasta del calzado. "La ropa debe ser funcional y segura y debe transmitir respeto por la situación, que no olvidemos que comunica y potencia los mensajes y relatos", explica Rubio.

Comenta la experta que los reyes recorrieron Castilla y León con "un calzado de suela con agarre, cierta rigidez y sujeción, propios de donde se realizaba la visita": "Un calzado que protege en terrenos inestables y, además, transmite preparación, respeto y empatía con el contexto, el lugar y los ciudadanos".

En la imagen se puede ver que todos los asistentes iban con calzado apropiado menos una persona: la ministra de Igualdad, que iba en sandalias. "Un gesto que, más allá de lo estético, proyecta mensajes de desconexión con la realidad del terreno y poca funcionalidad", añade.

"En comunicación política y protocolo, la ropa nunca es neutra. Sé que soy repetitiva con esto pero cada detalle habla. Y en estos escenarios puede convertirse en un puente hacia la comunidad o en una barrera que nos separa de ella", apostilla Rubio.

Y finaliza: "El estilo personal es legítimo, pero el contexto exige sensibilidad; Vestirse para la ocasión es un mensaje de empatía y liderazgo. Porque, al final, la verdadera coherencia no está solo en ser fiel a uno mismo, sino en saber estar a la altura del lugar y del momento. Porque sí: incluso el calzado cuenta una historia".