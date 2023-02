La historia del Twingo con matrícula de Murcia que ha aparecido en Estados Unidos 

En las últimas horas se ha hecho viral en Twitter la foto de un Reanult Twingo con matrícula de Murcia aprcado en una calle de Estados Unidos sin que Shakira haya tenido nada que ver.

Hace unos días, Jarren —@rusty_speednut en Twitter— un ingeniero espacial aficionado a coleccionar coches, publicó una foto de un Twingo de color azul verdoso delante de una furgoneta de Amazon con el texto: "Estacionar esto en lugares aleatorios de América todavía no ha dejado de ser gracioso".

Lo llamativo del coche es que, haciendo un poco de zoom, se puede ver que la matrícula es española y empieza por MU, es decir, Murcia. El tuit ha empezado a tener repercusión por este detalle y cientos de personas han escrito a Jarren para dejarle mensajes graciosos y de admiración.

Después, un usuario de Twitter compartió la foto de Jarren con un mensaje que ha dado un nuevo impulso a la publicación. "¿Qué cojones hace un Twingo con matrícula de Murcia de hace casi 30 años perdido en los USA?", reza el mensaje de @charlyhernanz. Un tuit que tiene ya más de 34.000 'me gusta' y más de 4.000 compartidos entre retuits y citados.

¿¿Qué cojones hace un Twingo con matrícula de Murcia de hace casi 30 años perdido por los USA?? https://t.co/Mi1QurktbB — Charly... 8½ (@charlyhernanz) February 13, 2023

Pero la cosa no ha quedado ahí. Varios tuiteros han ahondado un poco más en la historia y han sacado que el coche se registró el 29 de abril de 1994. En la cuenta de Instagram del dueño del coche ha contado que estuvo en septiembre de 2022 en Europa y que se llevó el Twingo desde Barcelona hasta Estados Unidos.

El propio Darren ha ido subiendo tuits desde su Twingo. En una de sus publicaciones se puede ver una foto tomada desde dentro del Twingo desde el famoso Puente Golden Gate, en California.

Y’all ever just drive a twingo across the Golden Gate Bridge? pic.twitter.com/CGAlrxgKTX — Jarren (@rusty_speednut) January 27, 2023

Aunque la historia del Twingo murciano y Darren no ha sido siempre un camino de rosas. El dueño del vehículo ha contado que un extravío de los papeles originales del vehículo le impide registrarlo en el estado del país donde vive, y ha pedido ayuda en redes para que alguien le diga de alguna otra localidad en la que sí se pueda inscribir el vehículo con las copias.

Para terminar ha dejado una reflexión sobre su experiencia al comprar un Twingo desde España: "Lección extremadamente difícil aprendida al importar un automóvil: no pierda de vista la documentación original. Su agente de aduanas puede arreglárselas con fotocopias. Es posible que su DMV local no lo haga. Enviarlo con el auto significa que podría desaparecer, y luego estás jodido. No aprendas esa lección como lo hice yo".

También ha dejado un mensaje para todos sus nuevos seguidores españoles: "Desearía poder hablar español para poder responder a más comentarios que he recibido en los últimos días. No hay una historia real para Twingo además de 'Quería uno, así que compré uno y lo traje aquí', pero aprecio todo el amor (u odio, en realidad no puedo decirlo)".