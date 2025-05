Hovik Keuchkerian revoluciona a miles de personas al decir todo esto sobre la gente que come en el cine

El actor Hovik Keuchkerian ha provocado una enorme polvareda al dar su firme opinión, y muy en su estilo vehemente, sobre todos aquellos a los que les gusta ir al cine y comer algo mientras ven la película.

"No voy al cine porque, tío, vete a tu puta casa a comer palomitas, vete a tu puta casa a comer palomitas. Y si no sabes comer palomitas con la boca cerrada, no comas palomitas", dice Keuchkerian.

"No puedes entrar a un cine a ver una película absolutamente emotiva, La pasión de Cristo, y que huela a nachos porque yo me cago en tu puta madre, ¿me entiendes? No puede ser que huela a Cheesburger. Entonces, si yo estoy viendo La pasión de Cristo, de Mel Gibson, en el cine y tú estás comiendo comiendo nachos porque eres imbécil...", insiste.

"Luego me dicen que me meto en jardines. No me importa y me seguiré metiendo hasta el día en que me muera", avisa antes de proseguir: "Cómete un sándwich, cabrón, antes de entrar en el cine. Cómete un puto bocata, que tu madre te haga unas fabes".

"¿Tienes hambre o quieres ir al cine? ¿Qué cojones quieres hacer? Ve al cine, ve al cine, siéntate y ves la peli que ha hecho un tipo con todos los equipos maravilloso para contarte una historia y luego sales y cenas y hablas de la peli", repite.