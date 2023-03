Ibai Llanos revienta el contador de 'me gusta' con su respuesta a este tuit sobre su físico 

El popular streamer Ibai Llanos ha respondido con toda la contundencia a un usuario que le había criticado por "fracasar por cuarta vez en su cambio físico".

"Es increíble lo de este hombre", había dicho el tuitero en cuestión antes de añadir: "Fracasa por cuarta vez en su cambio físico y lo único que utiliza para justificarse son excusas".

"Tienes un gimnasio millonario en la segunda planta de tu casa mientras la mayoría de los mortales entrena después de trabajar 8h. No hay excusas", añadió.

La réplica de Ibai Llanos ha sido demoledora y en apenas media hora superaba ya los 20.000 'me gusta': "Fracasa quien no lo intenta".

"Nunca llames fracasado a alguien que no para de intentarlo una y otra vez. Tampoco lo he dejado. Entrené ayer y he entrenado hoy. Voy a ponerme estos tweets en mi habitación para leerlos cada mañana", ha subrayado.

Todo ello después de que el propio Ibai contase en YouTube que en las tres últimas semanas no había entrenado tanto como en los meses anteriores. "La realidad es que en estas semanas he perdido un poco la motivación", se sinceró sobre un reto que empezó en octubre de 2022 y cuyo objetivo era el de estar a punto para pelear en la velada del año IV, que se celebraría en 2024.

Ibai ya había respondido a un usuario que le había dicho: "Ibai vuelve a fracasar con su cambio. Excusas y más excusas. Y lo único que alega es falta de motivación. Por mucho dinero, dietistas y preparadores que tengas... Si no tienes disciplina, fracasas. Háblale de motivación al mileurista que entrena como si fuera el último día".

"De hecho sigo entrenando. En el video digo que he tenido 3 semanas con un ritmo mucho menor al anterior pero que seguía entrenando 2-3 veces por semana. Ya he vuelto a la rutina habitual. Ved el vídeo por lo menos cabrones", respondió.