Recuperan lo que dijo Karlos Arguiñano sobre programas como 'MasterChef' y no deja de comentarse

El cocinero Karlos Arguiñano, pionero de los programas de cocina en España y ganador de un Premio Ondas, una Antena de Oro y un TP de Oro, se pronunció hace ocho años de forma rotunda sobre los programas tipo MasterChef en unas declaraciones que ahora se han recuperado y están volviendo a dar juego.

Esas palabras de Arguiñano resurgen poco después de que MasterChef anunciara importantes novedades para 2026: Samantha Vallejo-Nágera dejará el programa tras 13 años y su puesto será ocupado por la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha.

En una entrevista con Glòria Serra en el programa de TV3 Fora de sèrie, Arguiñani era sincero sobre este tipo de formatos: "Yo no he estado de acuerdo en ningún momento con este tipo de programas".

"No son programas de cocina, son realities de cocina"

"Igual tengo yo alguna culpa, porque llevo 28 años en televisión todos los días, llevo 6.500 programas de televisión. Me han ofrecido hacer todos esos programas. Yo no he querido hacer ninguno. Esos no son programas de cocina, son realities de cocina", aseguraba.

"Ahí se busca más la lágrima, el llanto, el que te robo esto, te estorbo, no te dejo... Y la cocina es compañerismo. Si vamos a hacer entre tú y yo, yo unas albóndigas y tú una sopa de pescado, lo normal es que nos apoyemos para que salgan las dos cosas cojonudas porque luego se lo metes por la boca a la gente", subrayaba.

"En esos programas no ha aprendido nadie a cocinar"

Por eso, Arguiñano acababa su reflexión con una frase demoledora: "En esos programas no ha aprendido nadie a cocinar, parecen guerras".

Esas palabras han provocado cientos de reacciones. Estos son algunos de los comentarios más sonados: