Recuperan lo que dijo Karlos Arguiñano sobre programas como 'MasterChef' y no deja de comentarse
"En esos programas no ha aprendido nadie a cocinar, parecen guerras".

Rodrigo Carretero
Karlos Arguiñano
El popular cocinero Karlos Arguiñano.Getty Images

El cocinero Karlos Arguiñano, pionero de los programas de cocina en España y ganador de un Premio Ondas, una Antena de Oro y un TP de Oro, se pronunció hace ocho años de forma rotunda sobre los programas tipo MasterChef en unas declaraciones que ahora se han recuperado y están volviendo a dar juego.

Esas palabras de Arguiñano resurgen poco después de que MasterChef anunciara importantes novedades para 2026: Samantha Vallejo-Nágera dejará el programa tras 13 años y su puesto será ocupado por la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha.

En una entrevista con Glòria Serra en el programa de TV3 Fora de sèrie, Arguiñani era sincero sobre este tipo de formatos: "Yo no he estado de acuerdo en ningún momento con este tipo de programas". 

"No son programas de cocina, son realities de cocina"

"Igual tengo yo alguna culpa, porque llevo 28 años en televisión todos los días, llevo 6.500 programas de televisión. Me han ofrecido hacer todos esos programas. Yo no he querido hacer ninguno. Esos no son programas de cocina, son realities de cocina", aseguraba.

"Ahí se busca más la lágrima, el llanto, el que te robo esto, te estorbo, no te dejo... Y la cocina es compañerismo. Si vamos a hacer entre tú y yo, yo unas albóndigas y tú una sopa de pescado, lo normal es que nos apoyemos para que salgan las dos cosas cojonudas porque luego se lo metes por la boca a la gente", subrayaba.

"En esos programas no ha aprendido nadie a cocinar"

Por eso, Arguiñano acababa su reflexión con una frase demoledora: "En esos programas no ha aprendido nadie a cocinar, parecen guerras". 

Esas palabras han provocado cientos de reacciones. Estos son algunos de los comentarios más sonados:

  • "Ofensivo es que a este hombre no le hayan reconocido su mérito con un premio Princesa de Asturias... Para hablar de Karlos Arguiñano hay que ponerse de pie...
  • Grande Maestro...".
  • "En parte tiene razón, pero si la memoria no me falla uno de esos concursantes desde hace algún tiempo tiene una estrella Michelín".
  • "Arguiñano hace recetas para bolsillos pobres, éste hombre conoce las necesidades nuestras, es un grande, la cocina se nota que es su pasión, solo hay que ver cómo habla, lo que transmite".
  • "Igual a otros que hacen programas de cocina piensan lo mismo de ti que digas chorradas, cantes o cuentes chistes… No estoy criticando que lo hagas, critico que critiques otros formatos".
  • Verdades como puños. Yo estuve en un casting de estos y se buscan las penas, cotilleos y tonterías que no tienen nada que ver con la cocina, al fin y al cabo, como dice él, son realitys y gusta más el show que otra cosa".
  • Arguiñano es un tío de otra pasta. Excelente cocinero popular que cocina cosas para el pueblo, nada cocinar putufú y chorradas varias y un hombre que tiene valores.
