Ignatius no usa muchas palabras, pero le sirven para dejar más que clara su opinión sobre Pedro Delgado

La suspensión de la última etapa de La Vuelta a España y las continuas protestas a favor de Palestina y contra el equipo ciclista de Israel y el propio país siguen generando reacciones desde todos los sectores de la sociedad. También las palabras del exciclista y actual comentarista de TVE, Pedro 'Perico' Delgado.

En la etapa 16, que se vio afectada por las protestas y tuvo que adelantar la llegada a la meta, Delgado ya opinó convirtiéndose en trending topic: "Creo que no son buenas noticias para La Vuelta y los corredores estas protestas que son manifiestas pero que no están actuando bien porque ya sabemos que es un problema político, no es un problema deportivo".

Además, ese mismo día dejó el siguiente comentario que generó una oleada de críticas: "Qué gran negocio el que haya vendido las banderas ehhh". Y este domingo, el ganador del Tour de Francia volvió a cargar contra los manifestantes.

"Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia. Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica", aseguró.

Delgado insistió en calificar de "lamentable" la situación que se vivió en un país "que se llama democrático". "¿Por qué no respetáis a los corredores?", preguntó, añadiendo que lo peor para él era que "haya algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante".

A sus palabras han respondido multitud de personas, anónimas y famosas. Una de ellas ha sido el cómico Ignatius Farray, que ha publicado varios comentarios en su perfil de X.

"Todo el mundo pendiente de Netanyahu y Donald Trump, y el peligro era Perico Delgado", ha escrito en una de ellas. A ese mismo tuit se ha autocontestado diciendo que "nadie vio venir este demarraje… ¡Perico lo ha vuelto a hacer!".