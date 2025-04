Iñaki Gabilondo habla de una forma impecable sobre Ayuso: difícil decir más con menos

El periodista Iñaki Gabilondo se ha referido en unos términos impecables a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha dicho que le ha sorprendido hasta dónde ha llegado.

En una entrevista en la revista Magas, de El Español, el periodista señala: "Isabel Díaz Ayuso es una persona que a mí me parece que ha llegado mucho más arriba de lo que ella misma se podría haber llegado a imaginar".

"Yo estoy muy sorprendido de a dónde ha podido llegar. He de reconocer que a mí nunca me había dado la impresión de que tenía el suficiente tonelaje como para adquirir la posición que ha adquirido", prosigue.

"Evidentemente la ha adquirido. Reconocer eso está fuera de toda discusión. Maneja unos pensamientos que a mí no me gustan, pero es una mujer que ha llegado extremadamente lejos. En la línea que estamos teniendo respecto al tema mujer y no tanto política o no política, es un éxito personal, una aventura personal absolutamente de éxito descomunal, inesperado y para mí un poco misterioso", admite.

Gabilondo habla también de Yolanda Díaz, ministra de trabajo y vicepresidenta del Gobierno, de la que dice que su caso es "lo mismo, pero un poquito menos misterioso en el sentido de que ella ha sido una curranta de base que ha ido llevándole la corriente hasta un punto bueno".

El periodista asegura que son "mujeres que han tenido que remar mucho para llegar arriba": "Yolanda yo creo que más porque en el caso de Ayuso hay una especie de pequeña revolera de la vida que la coloca de repente en un sitio que a ella misma le ha debido sorprender".