Iñaki López es muy breve, pero directo, al responder al comunicado de la UCI por las protestas en La Vuelta

Mientras que este jueves el equipo Israel-Premier Tech estará presente en la salida de la etapa 12 de La Vuelta, la Unión Ciclista Internacional emitió un comunicado en el que condena "enérgicamente" lo que sucedió el pasado miércoles en la undécima etapa en Bilbao.

El comunicado rezaba al estilo recordatorio de "la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte. Los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones".

"La UCI también desea recordar que el deporte, y el ciclismo en particular, tiene la vocación de acercar y superar las barreras entre los pueblos y no debe en ningún caso ser instrumentalizado como herramienta y sanción", han defendido. Además, ha expresado su "solidaridad y apoyo" a los equipos y su personal, "que deben ejercer su profesión y su pasión en condiciones óptimas de seguridad y serenidad".

Este comunicado ha llamado la atención, y mucho, al periodista y presentador de Más Vale Tarde—junto a Cristina Pardo— y poco ha tardado en dar su opinión. Aunque ha sido breve, ha sido directo, fiel a su estilo: "La UCI asegura que son neutrales políticamente hablando, como si la equidistancia cupiera en un genocidio que estamos viviendo en Gaza".

"Uno pensaba que el deporte tiene valores, que entre esos valores estaría el derecho a la vida, pero en la UCI no es el caso", ha rematado López, antes de seguir analizando.

Por otro lado, este jueves han regresado las protestas en el pueblo de Laredo, en Cantabria, para mostrar solidaridad con el pueblo de Palestina. Ha sido justo cuando ha pasado el autobús del equipo Israel-Premier Tech. Se han visto pancartas con textos de "Israel genocida" y "Stop genocidio".

BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 03: Pro-Palestinian protesters at the finish line watched by the police (Ertzaina) during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 11 a 157.4km stage from Bilbao to Bilbao / Due to incidents at the finish line, the official times for the GC were taken at 3km from the finish line, there was no stage winner / #UCIWT / on September 03, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) Tim De Waele (Getty Images)

En las redes sociales ha habido miles de reacciones a la escena de las protestas. Una de ellas ha sido del exciclista—y ganador del Tour de Francia— Pedro Delgado, que rezaba que estas protestan hacen un "flaco favor" al pueblo palestino "con esa actitud por parte de esa gente que quiere hacer daño a personas inocentes y que también quieren la paz en Gaza". Ha sido criticado por muchos usuarios, entre los que se encuentra el periodista y escritor Antonio Maestre: "El ciclismo, ni nada, está por encima de la denuncia del genocidio".