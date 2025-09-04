La crisis por la presencia del Israel-Premier Tech en La Vuelta: ¿quién debe tomar decisiones?

Banderas palestinas al paso de los coches de equipo, ayer, en la llegada de La Vuelta a Bilbao.

La undécima etapa de la 80ª Vuelta a España y su inesperado e inédito final, con tiempos para los ciclistas a tres kilómetros de la llegada, pero sin vencedor, puede suponer un antes y un después para el desenlace final de la carrera española.

Al finalizar la etapa, el director técnico de la carrera, Kiko García, reconoció lo complicado de la situación tras los incidentes con grupos propalestinos protestando contra la presencia del equipo, que impidieron que los ciclistas cruzasen la línea de meta en la Gran Vía de Bilbao.

"Sólo hay una solución posible", dijo, pero reconociendo que no es Unipublic como organizadora quien debe adoptarla y emplazaba sin nombrarla a la Unión Ciclista Internacional (UCI) a tomar la decisión para que continúe o se quede fuera de la carrera el equipo israelí. "Son otros los que deben tomar decisiones", explicó.

Txente García, director deportivo de Movistar, se mostró contundente al finalizar la etapa: "La UCI debe tomar decisiones porque ahora la Vuelta es una carrera insegura". Entre los ciclistas, el madrileño Carlos Verona (Lidl-Trek) apuntó que "la UCI debe tomar la decisión en beneficio de todos" y que "Israel debería competir sin bandera".

Israel-Premier Tech, aunque no forma parte del grupo de dieciocho equipos que conforman la categoría World Tour, la máxima en el ciclismo mundial y que garantiza la presencia de estas formaciones en todas las carreras del mundo de este nivel, es uno de los dos primeros clasificados de la categoría UCI ProTeams, que también tienen asegurada su participación en las mismas pruebas.

De los 23 equipos que compiten en la ronda española, sólo hay tres formaciones que cuentan con invitación de la organización: Q36.5, Caja Rural-Seguros RGA y Burgos-Burpellet.

Desde Figueres, los incidentes se incrementan

Desde que la carrera española completó los cuatro días de periplo italiano con final en la localidad francesa de Voiron y se trasladó a Figueres, los incidentes se han ido incrementando día a día.

El primero fue cuando un reducido grupo de personas saltó a la mitad de la carretera durante la contrarreloj por equipos en la localidad gerundense y consiguió detener durante unos segundos a los componentes del equipo Israel-Premier Tech.

Desde entonces, las banderas de Palestina en protesta contra Israel por su guerra en Gaza, junto a pintadas pidiendo "libertad" para los palestinos y atacando a los israelíes al paso por muchas poblaciones o en la ascensión de puertos, se han convertido en habituales.

Hasta llegar a Bilbao, los intentos de parar la carrera en diferentes momentos han sido habituales y el que más cerca estuvo de conseguirlo fue el de este martes en la etapa por carreteras navarras al paso por la localidad de Lumbier.

Tiempos a 3 kilómetros de meta y sin ganador de etapa

La decisión adoptada en pleno desarrollo de la undécima etapa de la Vuelta, con salida y llegada en Bilbao, fue la de tomar tiempos oficiales a 3 kilómetros de la línea de meta y no reconocer a un vencedor en esta jornada. Una decisión sin precedentes en los últimos años en una prueba internacional.

Lo más parecido, aunque sin mediar incidentes del público sino que fue por cuestiones meteorológicas y de seguridad de los ciclistas sucedió en 2023, en la novena etapa (Cartagena-Caravaca de la Cruz) a dos kilómetros del final y antes de entrar en la zona embarrada de 'sterrato'. Allí, Fernando Escartín, director deportivo de la Vuelta, subido en una valla con una bandera amarilla, dio por concluida la etapa.