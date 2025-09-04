Pedro Delgado dice que las protestas en La Vuelta hacen "un flaco favor" a Palestina y Antonio Maestre da una réplica demoledora

Este miércoles la undécima etapa de La Vuelta vivió una de las situaciones más polémicas que se le recuerda. Se repitieron las protestas de manifestantes a favor de Palestina y contra Israel por el "genocidio" en la Franja de Gaza. Irrumpieron por la carretera del Alto de Enekuri—Bilbao—, donde circulaban los ciclistas. La etapa se quedó sin ganador, dándose por finalizada 3 kilómetros antes de lo que estaba previsto.

Han sido miles y miles las reacciones de los usuarios en redes sociales, sumadas a la de personalidades del mundo del ciclismo. Uno de ellos ha sido el exciclista profesional y ganador del Tour de Francia—en 1988—, además de comentarista para RTVE, Pedro Delgado.

Delgado defendió que las protestas vividas durante La Vuelta le hacen un "flaco favor" al pueblo palestino. "Con esa actitud por parte de esa gente que quiere hacer daño a personas inocentes y que también quieren la paz en Gaza", razonó, refiriéndose a los ciclistas que fueron interrumpidos. El exciclista recibió miles de respuestas en la red social X—antes Twitter—, como el de Roberto Sotomayor, que ha destacado que haya mencionado a los protestantes como "por parte de esa gente".

Protestas a favor de Palestina y contra Israel durante la undécima etapa de La Vuelta Tim De Waele (Getty Images)

Por otro lado, la politóloga Carolina Alonso también ha reaccionado a sus palabras: "lo que le hace un favor muy flaco a los palestinos es que tengáis representados a sus asesinos en La Vuelta, egocéntrico". El popular usuario de x @josevico4 también se ha sumado a las réplicas: "El director del equipo sionazi es amigo de Netanyahu, imagino que ese no querrá lo mejor para el pueblo palestino. Busca exterminarlos".

"Hoy se está hablando en todo el mundo de esta acción, se está invitando al equipo sionazi que se vaya con su odio a otra parte. Imagino que sabes con besos y abrazos, hoy no se estaría plantando esta cuestión ni estaríamos hablando de ello. Los equidistantes sois los peores", ha concluido Vico.

Sin duda, si hay una respuesta muy sonada ha sido la del periodista y escritor Antonio Maestre, acumulando más de 64.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta'. "El ciclismo, ni nada, está por encima de la denuncia del genocidio. Al pueblo palestino le importa una mierda tu vuelta, Pedro", ha replicado Maestre.