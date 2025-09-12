Iñaki López le da un dato demoledor a Esperanza Aguirre por decir que no hay "genocidio" en Gaza

En Más Vale Tarde se han hecho eco de las palabras que ha pronunciado la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación y Cultura, Esperanza Guirre, en las que niega rotundamente que haya un "genocidio" en la Franja de Gaza a manos de Israel.

Aguirre ha señalado que "no hay genocidio, genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos, es decir, exterminar a gente por el hecho de pertenecer a una raza". Además, ha justificado que por el atentado que sufrió Israel un 7 de octubre, "está tratando de evitar que esto pueda volver a ocurrir, eso es lo que está ocurriendo en Gaza".

También resonó al verbalizar que "en la guerra hay muchas cosas que todos lamentamos, yo la primera, no le quepa duda, pero no es un genocidio".

Iñaki López, que presenta el programa de La Sexta junto a Cristina Pardo, no se ha pensado dos veces en darle un demoledor dato a Aguirre, para aclararle las ideas: "Es una interpretación con trampa, lo digo porque el atentado ocurrió hace dos años, Hamás existe hace 40 y la ocupación en Gaza existe desde el 80".

"El problema unta sus raíces desde antes de la fundación de Hamás, que, por cierto, fue financiada por el gobierno israelí, como el mismo Netanyahu admitió", ha rematado López. Como puntualización jurídica, la abogada Beatriz de Vicente ha comentado que "genocidio, con nuestro Código Penal en la mano, es efectivamente acabar con un determinado sector social o poblacional por pertenecer a X".

"A lo mejor es un delito de lesa humanidad, que es abatir a la población civil de forma indiscriminada", ha sentenciado de forma demoledora. Sobre el término "genocidio", Iñaki ha razonado que no significa que no lo sea porque "todavía no esté condenado y juzgado, es un neologismo que se puede aplicar hasta al genocidio armenio... En fin".