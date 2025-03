Iñaki López es rápido y directo para contestar a las palabras del cantante JC Reyes sobre pagar "un 47%" de impuestos

El periodista y presentador de televisión Iñaki López ha respondido de manera comedida, clara y contundente a las palabras del popular cantante JC Reyes sobre la cantidad de dinero que paga en impuestos.

El artista sevillano concedió una entrevista en El Mundo en el que opinaba abiertamente sobre pagar "un 47%" en concepto de impuestos, cargando duramente: "Tú sabes cómo está el sistema en España, que es una puta mierda, seas quien seas".

"Yo soy español a mucha honra, pero no es normal que a mí me quiten un 47% de impuestos", expresó JC Reyes, añadiendo que eso es algo "de envidiosos" porque "el sistema no quiere que uno sea una persona 'emprendía' (emprendedor)".

El periodista ha reaccionado poco después a través de la red social X, antes Twitter, intentando hacer que comprenda por qué paga impuestos.

"El centro de salud que usan tus vecinos de Palmete, las carreteras por las que te mueves, las infraestructuras que usas en tus giras, estaciones, aeropuertos, el presupuesto para cultura de ese ayuntamiento que te contrata... Sale de los impuestos", ha escrito el presentador.

El tuit ha arrasado y ya ha cosechado en menos de 24 horas decenas de miles de visualizaciones y más de 2.000 'me gusta' (y subiendo). Muchos usuarios le han dado la razón, pero aun así, algunos no han visto justo ese porcentaje de impuestos.