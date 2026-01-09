Ingrid García-Jonsson recuerda la inquietante escena que vivió en un hotel de Venecia: "Me entró miedo"

La actriz Ingrid García-Jonsson ha sido entrevistada en el programa de la Cadena Ser A las bravas y ha recordado la anécdota que sufrió en el hotel de Venecia en el que se hospedaba durante la grabación en Venecia de la película de terror Veneciafrenia, dirigida por el cineasta Álex de la Iglesia y estrenada en 2022.

García-Jonsson ha asegurado que "rodar cosas de terror es duro" y ha puesto un ejemplo para justificarse: "Había un día en el que estaban matando a mi mejor amiga y te la matan ocho veces. No es que te la matan una vez y superas el trauma, es que te matan ocho veces, es una carga y son cosas jodidas".

Durante la entrevista también ha recordado otros episodios que vivió durante ese tan particular rodaje, como uno en el que le perdieron la ropa personal. "Tuve que volver al hotel con la ropa del personaje para poder cambiarme, que estaba llena de sangre", ha asegurado entre risas.

El episodio en el hotel

Sin embargo, nada como la inquietante escena que vivió una vez mientras estaba trabajando con su ordenador en la habitación. "Mi hotel estaba en la planta baja dando a la calle y, mientras trabajaba en el ordenador, levanto la vista, miro por la ventana y veo al recepcionista del hotel que está ahí, mirándome desde fuera. Cuando me ve, se esconde", ha afirmado

García-Jonsson, según ha proseguido relatando, cogió "un calefactor" al ser lo único que tenía cerca y fue a la recepción: "Salí corriendo hacia recepción para ver si lo veía a tirárselo si hacía falta".

"Entonces veo que no estaba y yo preguntaba dónde estaba, salió otra trabajadora y me respondió que ese recepcionista no estaba trabajando ese día. Ahí me entró miedo", ha echado la vista atrás, llegando a confesar que hasta pidió que le cambiaran de habitación al no sentirse segura.

Un vistazo a su carrera

A sus 36 años, la actriz y directora hispano-sueca (nació en la localidad escandinava de Skellefteå) se ha convertido en una de las fijas del cine español, especialmente desde que fuera nominada al Goya a Mejor actriz revelación por su película Hermosa Juventud, en el año 2014.

Su primera entrevista en la por entonces La Resistencia de David Broncano, sumado a la colaboración que tuvo y las distintas visitas al programa de entrevistas primero de Movistar y ahora de TVE, ha consolidado a García-Jonsson para el gran público. Entre las películas que ha participado como actriz están las siguientes: