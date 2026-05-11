Isaías Lafuente ve que el Hondius tiene que atracar en Tenerife por el mal tiempo y le deja a Clavijo la frase del día

El MV Hondius acaba de atracar en el puerto de Granadilla (Tenerife) temporalmente para evacuar a las personas que viajaban a bordo ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

De esta forma ha finalizado la operación de desembarco de los últimos 28 pasajeros y tripulantes que serán repatriados del buque Hondius. Tras seguir la información La Ventana, el periodista y escritor Isaías Lafuente ha dejado una reflexión.

Isaías Lafuente se ha referido a la reciente polémica protagonizada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien cuestionó la idoneidad de que los pasajeros del crucero MV Hondius desembarcaran en Tenerife.

"Al final, como consecuencia del mal tiempo en la mar, el Hondius fondeado ha tenido que atracar en puerto, a lo que se oponía el presidente canario", ha señalado en su cuenta de X.

Seguidamente, ha dejado una de las frases del día. "Así que podemos afirmar, literalmente, que el tiempo pone a cada uno en su sitio", ha añadido Isaías Lafuente, quien ha tirado de ingenio para resumir los acontecimientos de las últimas horas.

También dispara contra Ayuso

El periodista y colaborador de la Cadena SER acostumbra a opinar sobre la actualidad. Recientemente también se ha referido a una de las polémicas más sonadas: la visita de Isabel Díaz Ayuso a México.

A raíz de sus controvertidas declaraciones, en las que llegó a reivindicar la figura de Hernán Cortés, Ayuso fue objeto de críticas, especialmente por parte de la izquierda. La historia terminó con la presidenta de la Comunidad de Madrid teniendo que cancelar su viaje y retornar antes de lo previsto a España.

"A Isabel Díaz Ayuso le dijeron que en México tenía que ser cortés, pero no lo captó", resumió Isaías Lafuente en su cuenta de X, haciendo gala de nuevo de su particular sentido del humor.