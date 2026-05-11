Los últimos pasajeros del MV Hondius desembarcan tras atracar el crucero en el puerto de Granadilla

Los últimos pasajeros a bordo del MV Hondius han podido desembarcar del crucero bien entrada la tarde del lunes. El operativo de rescate de los 28 ciudadanos se ha realizado tras el atraque de MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), donde se ha visto obligado al amarre por el fuerte viento y oleaje en la zona.

Las inclemencias han hecho imposible el rescate de los pasajeros en las condiciones inicialmente acordadas, consistentes en barco de reducidas dimensiones que se acercasen a donde estaba fondeado el enorme crucero para trasladar a los ciudadanos.

Sanidad ha indicado que esta situación se mantendría "el tiempo mínimo imprescindible", mientras los trabajadores del puerto canario realizan las labores de amarre protegidos con equipos de protección individual para minimizar los riesgos de contagio de hantavirus.

"El fuerte viento y el oleaje hacían más seguro realizar así el desembarque de los pasajeros y el trabajo de los equipos de evacuación", ha apuntado Mónica García en un mensaje en sus redes sociales, donde especifica que su ministerio lo ha decidido "siguiendo la recomendación de Capitanía Marítima".

A la decisión ha reaccionado también el presidente canario, Fernando Clavijo, para quien la prioridad es que el desembarque de los afectados se produzca "con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos".

Parada antes del destino final

Una vez atracado, han indicado las autoridades marinas, se podrá proceder a la evacuación y traslado de los 28 pasajeros restantes, cuya salida estaba prevista para este lunes pero en una operación más compleja porque el buque no está pegado al puerto, sino fondeado a cierta distancia, como reclamaron las autoridades canarias al decidirse que Granadilla sería la 'sede' del crucero del hantavirus. El mal tiempo ha ido condicionando toda la tarde, retrasando un rescate programado para las 16:00.

Los 28 pasajeros aún a rescatar serán evacuados en dos operativos, uno inicial con 22 integrantes y otro posterior con seis pasajeros de distintas nacionalidades. Ambos grupos serán llevados en avión y por separado a Países Bajos, aunque uno de los vuelos podría tener como destino final en Oceanía por llevar a ciudadanos australianos y neozelandeses.

Una vez completadas ambas operaciones, en el interior del buque únicamente quedarán 26 tripulantes, que llevarán el crucero al puerto de Róterdam en Países Bajos, por ser este el país donde tienen su bandera tanto el buque como el armador.