Isaías Lafuente define en una frase magistral lo que está haciendo Ayuso en México

Isabel Díaz Ayuso está en México y no le han podido pasar más cosas en menos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido varios varapalos en su viaje de 10 días por el país.

El primero se lo dio la Iglesia. Ella, ferviente católica desde hace unos meses, recibió el rechazo de la Arquidiócesis Primada de México, que le impidió celebrar un acto en la Catedral de Ciudad de México en el que se iba a ensalzar la Conquista de América y la figura de Hernán Cortes.

"La Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos", señalaron en un comunicado. Finalmente el acto se celebró en el Frontón de México, la sede de la producción de teatro Malinche de Nacho Cano.

Después fue criticada por decir que ella viene "de ese Madrid que hoy tiene a muchas 'Malinches' en el Metro, en las calles, en los colegios" algo de lo que se siente "profundamente orgullosa".

Los mexicanos y los españoles le recordaron a Ayuso que en México llamar Malinche a una mujer es un adjetivo negativo: "No sabe ni el significado de Malinche. Qué manera de hacer el ridículo".

Ahora, Ayuso ha vuelto a ser noticia después de que se haya hecho viral el encuentro o encontronazo que ha tenido con una mujer en el aeropuerto que, muy educadamente, le ha expresado que no está de acuerdo con ella.

"Yo no estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar. A usted la invitaron, pero hay algunas expresiones que ustedes han realizado contra los mexicanos con las que no estoy de acuerdo", ha empezado diciendo la mujer ante una Ayuso visiblemente incomoda en el aeropuerto de Aguascalientes.

La presidenta madrileña le pregunta extrañada si ella ha insultado a los mexicanos. "Ha hecho algunas expresiones sobre la reivindicación de la conquista. Es importante reconocer los abusos", le ha respondido la mexicana.

En ese momento, Ayuso ha intentado terminar con la conversación. Finalmente, la mujer se ha retirado y le ha recordado que México se escribe con "x", no con "j", como Ayuso hace. "Muy bien, venga", le ha respondido la dirigente madrileña nerviosa.

Tras todo este sainete, el periodista Isaías Lafuente ha tirado de fina ironía para definir lo que está siendo hasta ahora el viaje de Ayuso por México: "A Isabel Díaz Ayuso le dijeron que en México tenía que ser cortés, pero no lo captó".