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El gurú que llevó a Sánchez a Moncloa explica si éste suma o resta en el PSOE: muchos van a alucinar
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El gurú que llevó a Sánchez a Moncloa explica si éste suma o resta en el PSOE: muchos van a alucinar

Iván Redondo hace un símil automovilístico para ejemplificar cómo están PP y PSOE. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.Europa Press News

Resuenan por los medios de comunicación campanas de elecciones generales, de mociones de censura, de mociones de confianza, de Zapatero, del PSOE, de la UCO pero, ¿cómo afecta todo esto realmente en el votante? 

Iván Redondo, el gurú que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa, ha publicado libro llamado El Manual y está recorriendo los programas de radio de España dando sus vaticinios sobre cómo será la legislatura. 

En Radio Euskadi ha explicado por qué cree que Pedro Sánchez, a pesar de la que tiene encima el PSOE, es el mejor candidato del partido de cara a unas futuras elecciones generales que, salvo sorpresa mayúscula, tendrán lugar en 2027. 

"Creo que Pedro Sánchez es, sin duda, el mejor candidato que tiene hoy el PSOE. Es un partido que puede estar en torno a los 22 puntos, pero el 'factor Sánchez' lo lleva a la franja de los 30. Nos pueden contar misa, pero en política el piloto sigue contando, y mucho", ha afirmado. 

Ha contado, además, que Sánchez "necesita algo más": "Un coche nuevo. Un proyecto renovado. Ese 'Ferrari patrio' del PSOE tiene que volver a unificar en el sí, cerrar etapas como la del 'no es no' y abrir otra lógica de mayor ambición y cohesión". 

Para Redondo, Sánchez es "un gran piloto" pero que necesita "un nuevo coche": "Se acabó el tiempo del 'no es no' y empieza el del 'sí es sí' y en qué quieres unificar. Si quieres cuatro años más tienes que explicar muy bien por qué y tiene que ser muy ambicioso el proyecto que pongas encima de la mesa". 

Siguiendo el símil de los coches, el PP está en otra partida y lo relaciona con un Mercedes: "En política, los coches se desgastan. Y se renuevan. Pero mi sensación es clara: Sánchez aún puede ganar unas generales si el proyecto acompaña". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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