Javier Ruiz advierte de cuál es el principal problema que hay con el debate sobre pagar impuestos

El periodista de la Cadena Ser Javier Ruiz ha participado en el podcast Las de La Caverna y, entre otras cosas, ha hablado de la situación de la economía española y ha destacado cuál es el principal problema que existe con el debate de los impuestos.

"Entiendo que a cada uno nos duele lo que pagamos", ha señalado, justo antes de reconocer que "duele que lo pagues y que no se gaste bien". "Yo pido las dos cosas. Yo pido pagar impuestos. Creo que la democracia es cara y creo que es mucho más cara una dictadura", ha justificado.

Javier Ruiz ha relatado el que cree que es el principal problema con el tema de los impuestos. "No hay economía en este debate. Hay ideología. La gente que está diciendo, 'sanidad, privada'. Si eres millonario, toda para ti. Pero si eres un tío que ganas 100.000 euros no te va a salir rentable. ¿Cuánto dinero te tiene que salir a devolver para que te salga rentable sólo el servicio privado?", ha cuestionado.

El periodista cree que la gente se ha vuelto "del Madrid o del Barça" en el tema de los impuestos y ha defendido que "hay cosas en las que deberíamos entendernos". "Hay gente que va con los de 'no impuestos', sin saber que esa postura va con los 'no servicios'", ha expuesto.

"El problema que tenemos es que se nos ha deslizado nuestra sociedad y política tan a la derecha, que tenemos a gente pidiendo políticas de ricos para pobres. Tenemos a una derecha en España que está pidiendo cosas que no pide ni la derecha millonaria en EEUU", ha relatado.

Javier Ruiz ha criticado una de las cosas que le preocupa y es que apunta a que "hemos empezado a hacer dialécticas de trincheras. La izquierda contra y la derecha contra". "Hay cosas en las que no pasa nada en conceder que la derecha tiene razón con algunas cosas. Pero hemos empezado una situación que estamos perdiendo la capacidad de entendernos", ha razonado.

El periodista también ha hablado sobre la desigualdad "tan extrema" que hay entre los más ricos y los más pobres y ha resaltado que "no es eficiente y no es rentable". "Tú necesitas que la gente compra pan, para que el panadero compre una furgoneta, para el que de la furgoneta venda en el concesionario", ha añadido.

"Si tienes a todos los de abajo en pobreza, pasan tres cosas. La gente que no tiene nada, no tiene nada que perder y empieza la inseguridad. Lo segundo, la gente que no tiene nada y ve que nada le funciona, empieza a votar cosas muy extrañas, rompe la democracia. Y la tercera, la economía tampoco funciona", ha sentenciado.