Sarah Santaolalla responde al perdón de Rosa Belmonte fijándose en un detalle importante: "Tengo nombre y apellidos..."
Lo ha hecho en X.
Sarah Santaolalla ha reaccionado al mensaje de perdón que Rosa Belmonte le ha puesto en X después de insultarla en la tertulia política de El Hormiguero. Allí, la periodista del programa de Pablo Motos y de Onda Cero dijo que si la tertuliana de TVE y Cuatro era "mitad tonta mitad tetas".
"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", escribió por la tarde del miércoles.
El perdón de Pablo Motos
Pablo Motos también ha pedido perdón en su programa en la noche del miércoles pero, al igual que Rosa Belmonte, no ha dicho en ningún momento que la persona aludida era Sarah Santaolalla.
"Me vais a permitir, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario que hizo Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que, a la velocidad del directo, estás pensando algo que no deberías haber dicho", ha comentado Motos.
Y ha añadido: "Pero eso no quita que metimos la pata. Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder".
Santaolalla responde a Belmonte
Ahora, Sarah Santaolalla ha respondido a esa petición de perdón diciendo que, tal y como ha hecho Pablo Motos, Belmonte ha hecho referencia a "quien haya podido sentirse ofendido" y no a ella directamente, que es a quien iba dirigido el mensaje.
"No pidas perdón a quien hayas ofendido, pídemelo a mí. Soy yo la mujer a la que has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia por mi intelecto y aspecto físico. Tengo nombre y apellidos... y dignidad", ha dicho la tertuliana.