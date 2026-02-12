Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sarah Santaolalla responde al perdón de Rosa Belmonte fijándose en un detalle importante: "Tengo nombre y apellidos..."
Virales
Virales

Sarah Santaolalla responde al perdón de Rosa Belmonte fijándose en un detalle importante: "Tengo nombre y apellidos..."

Lo ha hecho en X. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Sarah Santaoalla y Rosa Belmonte
Sarah Santaoalla y Rosa BelmonteTVE/ ANTENA 3

Sarah Santaolalla ha reaccionado al mensaje de perdón que Rosa Belmonte le ha puesto en X después de insultarla en la tertulia política de El Hormiguero. Allí, la periodista del programa de Pablo Motos y de Onda Cero dijo que si la tertuliana de TVE y Cuatro era "mitad tonta mitad tetas".

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", escribió por la tarde del miércoles. 

El perdón de Pablo Motos

Pablo Motos también ha pedido perdón en su programa en la noche del miércoles pero, al igual que Rosa Belmonte, no ha dicho en ningún momento que la persona aludida era Sarah Santaolalla. 

"Me vais a permitir, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario que hizo Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que, a la velocidad del directo, estás pensando algo que no deberías haber dicho", ha comentado Motos.

Y ha añadido: "Pero eso no quita que metimos la pata. Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder".

Santaolalla responde a Belmonte

Ahora, Sarah Santaolalla ha respondido a esa petición de perdón diciendo que, tal y como ha hecho Pablo Motos, Belmonte ha hecho referencia a "quien haya podido sentirse ofendido" y no a ella directamente, que es a quien iba dirigido el mensaje. 

"No pidas perdón a quien hayas ofendido, pídemelo a mí. Soy yo la mujer a la que has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia por mi intelecto y aspecto físico. Tengo nombre y apellidos... y dignidad", ha dicho la tertuliana. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales