Jimena Amarillo cuenta ahora lo que pasó con Pedro Sánchez en el polémico acto sobre el Franquismo

A principios de año, el Gobierno de España celebró un acto para iniciar el ciclo '50 años de España en libertad' con el que se pretendía conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte de Franco.

Dentro de ese acto celebrado en el Museo Reina Sofía de Madrid fue muy comentada la actuación de la cantante valenciana Jimena Amarillo, que hizo una versión propia de Libertad sin ira, de Jarcha.

Ahora, cinco meses después, Jimena Amarillo ha estado en el podcast Bimboficadas y ha contado cómo toda la polémica surgida a raíz de su actuación y las críticas que recibió por su actuación.

"¿Quieres que te cuente la movida?", ha dicho antes de hablar de cómo fue el encuentro con el presidente del Gobierno.

"Él era como un muñeco de cera enorme, gigante. Literalmente parecía un muñeco de cera. Me sacaba tres cabezas y me dijo que a su hija le gustaban mis canciones y yo le dije que era lesbiana, nos hicimos una foto, saqué la L y luego se hizo viral y me funaron", ha añadido sobre el asunto.

Sobre cómo llevó las críticas ha comentado: "Me está dando un poco igual, sí que me dio como un ansiedad de repente porque de repente es que un tío ve una patilla y se vuelve loco".