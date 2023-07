Joan Baldoví le manda a Feijóo uno de esos mensajes que son difíciles de olvidar

La resaca electoral ha dado paso a una nueva etapa en la política española y tras una dura campaña llega la hora de los pactos. La aritmética parlamentaria hace casi imposible que Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones, pueda formar por Gobierno porque la suma con Vox, su principal socio político, no da.

Por otro lado, Pedro Sánchez podría ser presidente si, como parece, Sumar, Bildu, ERC y BNG le dan su apoyo y si Junts, el partido de Puigdemont, se abstiene.

En Más Vale Tarde ha hablado Joan Baldoví, exdiputado de Compromís y parlamentario ahora en la Generalitat Valenciana, que no ha dudado en mandar a Feijóo uno de esos recados complicados de olvidar.

Ha afirmado Baldoví que "no hay otra opción" que no sea la revalidar los acuerdos que llevaron a la Moncloa a Sánchez en 2019. El diputado valenciano ha destacado que ir a nuevas elecciones no sería apropiado porque la gente no quiere y porque podría volver a dar alas a Vox.

Y aquí le ha mandado el recado a Feijóo: "Yo le diría Alberto, vete de vacaciones, no te quiere nadie. Nadie quiere pactar contigo. No quiere pactar contigo ni Vox. Ya te lo ha dicho el PNV, ya te lo ha dicho CC, ya te lo ha dicho Vox".

Ha señalado que los pactos con Vox le han pasado factura al PP: "Eso tiene un coste, que no tienes socios para poder pactar y no tienes ninguna oportunidad. Por lo tanto, váyase de vacaciones y permita que los ciudadanos que han vuelto a votar por esa mayoría Frankestein, sabiendo lo que votaban, puedan hacer un nuevo Gobierno como el que se ha hecho estos tres años".