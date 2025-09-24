Joan Manuel Serrat es tajante y lo que dice sobre Gaza bien podría ser un indirecto mensaje al PP

El cantante Joan Manuel Serrat se ha pronunciado sobre el conflicto en Gaza este miércoles, tras recoger en San Fernando (Cádiz) un premio, afirmando que "no solo no me gusta, sino que me preocupa el rumbo que lleva". Además, el cantante ha afirmado que no le gusta nada el mundo en el que vive, pues lo considera "hostil" e "insolidario", en lo que podría ser considerado como un dardo indirecto al PP.

"Cada día busco ropa de optimista que ponerme, últimamente no encuentro ropa de mi talla", ha ironizado el músico en su discurso, tras obtener el XIV Premio Cortes Real Isla de León, el cual entrega la ciudad gaditana a Serrat por su larga trayectoria.

"Envejezco en paz, pero no resignado", ha afirmado, antes de criticar que los ciudadanos "somos desgarrados testigos de unas atrocidades brutales que se están ejerciendo a nuestro alrededor" como es "el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas por parte de los gobiernos del mundo entero, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz y de la libertad".

Ha criticado que se construyan "muros y alambradas" para tratar de frenar a las personas que intentan huir en busca de una segunda oportunidad lejos de la guerra que afrontan sus países, pues "se mueren de hambre, de enfermedades, de guerras que no han provocado ellos".

También ha criticado la "dejadez" ante el cambio climático y que se aplacen las soluciones, en vez de comenzar cuanto antes. "Resulta desalentador la dejadez con la que enfrentamos la catástrofe del cambio climático, provocado por la mano y la codicia del hombre", ha lamentado el músico, quien ha dicho que "por razones económicas" se van "aplazando las soluciones".

Finalmente, tras agradecer el premio que ha obtenido de la ciudad, ha asegurado que Europa se ha convertido en "un mercadillo, lejos de los valores de la Ilustración, del humanismo, de la justicia, de la fraternidad" y que debe "entender esta emergencia como de lo que el mundo occidental y colonizador es responsable".