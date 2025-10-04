Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jordi Évole va a la manifestación de Barcelona por Palestina y lo que publica desde allí se comparte en masa
Más de 3.000 me gusta en pocas horas y subiendo. 

Ana Roca
Manifestación en Barcelona convocada por más de 600 entidades y sindicatos en apoyo a Palestina y contra el "genocidio" de Israel, este sábado, en Barcelona.EFE/ Enric Fontcuberta

Miles de personas han recorrido esta mañana las principales calles de diversos puntos de España para mostrar su apoyo a Palestina y exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza, en una jornada en la que las manifestaciones continuarán esta tarde y se esperan cerca de 80 marchas en lugares. 

En Barcelona la concentración ha arrancado a las 12:00 horas en los Jardinets de Gràcia y ha congregado a miles de personas bajo el lema de denuncia del "genocidio israelí" y en rechazo al reciente asalto a la Global Sumud Flotilla. La Guardia Urbana cifra la participación en unas 70.000 personas, un número que los organizadores elevan a 300.000.

El periodista Jordi Évole ha acudido a la manifestación, desde donde ha publicado un vídeo en el que se observa la cantidad de gente congregado portando pancartas y banderas palestinas, que han teñido el recorrido, mientras corean cánticos para reclamar un alto el fuego inmediato y el respeto al derecho internacional.

"Barcelona con Palestina", ha escrito Évole junto a la fecha "4 de octubre de 2025" y las imágenes de la masa de personas presentes. La publicación ha sido compartida ya cientos de veces y acumula más de 3.000 me gusta en pocas horas

La movilización ha recorrido el Passeig de Gràcia, la plaza Catalunya y la Ronda Sant Pere hasta llegar al Arc de Triomf. Además, prevé continuar por la tarde en Drassanes, donde permanece una acampada que, según sus portavoces, se mantendrá al menos hasta la huelga convocada el próximo 15 de octubre.

Los organizadores habían pedido acudir vestidos de negro como gesto de luto, una consigna seguida por buena parte de los asistentes, como se ve en las imágenes publicadas por el periodista. Durante el recorrido se han escuchados lemas como "Boicot a Israel", "Free Palestine" y "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", mensajes presentes también en numerosas pancartas.

