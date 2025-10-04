España se moviliza por Palestina: miles de personas se manifiestan contra el "genocidio" en Gaza

Miles de estudiantes convocan una huelga y salen a las calles de Barcelona para protestar contra Israel y en solidaridad con Palestina.

Una marea humana recorre ya las principales calles de diversos puntos de España para mostrar su apoyo a Palestina y exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza, en una jornada en la que se esperan cerca de 80 marchas en lugares como Barcelona, Madrid, Valencia, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada, Valladolid o Murcia.

En Barcelona, una concentración que ha arrancado a las 12:00 horas en los Jardinets de Gràcia, ha congrega a miles de personas bajo el lema de denuncia del "genocidio israelí" y en rechazo al reciente asalto a la Global Sumud Flotilla.

Convocada por más de 600 entidades, sindicatos y organizaciones sociales, la marcha aspira a convertirse en "la mayor concentración en favor de Palestina celebrada en la ciudad". Pancartas, cánticos y banderas palestinas tiñen el recorrido, mientras los asistentes reclaman un alto el fuego inmediato y el respeto al derecho internacional.

La movilización, que recorrerá el Passeig de Gràcia, la plaza Catalunya y la Ronda Sant Pere hasta llegar al Arc de Triomf, prevé continuar por la tarde en Drassanes, donde permanece una acampada que, según sus portavoces, se mantendrá al menos hasta la huelga convocada el próximo 15 de octubre.

Los organizadores habían pedido acudir vestidos de negro como gesto de luto, una consigna seguida por buena parte de los asistentes. Sin embargo, las imágenes más repetidas de la jornada han sido las banderas palestinas ondeando y los pañuelos keffiyeh que cubrían a miles de manifestantes. También se han escuchados lemas como "Boicot a Israel", "Free Palestine" y "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", mensajes presentes también en numerosas pancartas.

Antes del inicio de la marcha, la portavoz de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha asegurado que este sábado "será una jornada histórica en la que quedará claro el consenso de Cataluña contra el genocidio de Israel y a favor de Palestina".

Samson ha reclamado el fin de "la complicidad con Israel" por parte de los gobiernos europeos y, en especial, del Ejecutivo español, al que ha exigido "poner fin a todo comercio de armas y relaciones, incluido el acuerdo de asociación de la UE".

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natàlia Abu-Sharar, ha criticado el discurso estadounidense sobre un supuesto plan de paz para Gaza: "Se habla de un plan de paz, pero en realidad se trata de una tapadera para seguir asesinando al pueblo palestino".

La movilización ha tenido un carácter más familiar que las jornadas anteriores, protagonizadas sobre todo por estudiantes. En el acto central en el Arc de Triomf, los organizadores han leído un manifiesto acompañado de música palestina y consignas por el alto el fuego inmediato en el que se exige el fin del "genocidio" en Palestina, un embargo total de armas, la ruptura de las relaciones diplomáticas y la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

Uno de los momentos más aplaudidos ha sido la intervención de Pablo Castilla, portavoz de la Global Sumud Flotilla, quien ha denunciado que los tripulantes detenidos tras el asalto israelí "no están teniendo el acceso a la asistencia letrada adecuada".

Cadena humana en Valdecilla para "abrazar a Gaza"

En Santander, cientos de personas han rodeado este sábado el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en una cadena humana simbólica para "abrazar a Gaza", en protesta por la destrucción de su sistema de salud a causa de la guerra en Palestina.

La acción, convocada por Acción por Palestina y respaldada por ciudadanos y profesionales sanitarios, comenzó a las 12:00 horas bajo una persistente lluvia. Los asistentes han exigido al Gobierno de Cantabria, al Ejecutivo central y a las instituciones sanitarias que se pronuncien públicamente por "el fin del genocidio, de la ocupación y del apartheid de Israel contra el pueblo palestino".

El manifiesto leído durante el acto ha subrayado que "abrazando a Valdecilla, nuestro hospital de referencia de la sanidad pública en Cantabria, abrazamos a Gaza cuyo sistema de salud ha sido destruido en el curso del genocidio infligido por Israel en los dos últimos años sobre el pueblo palestino".

Entre las demandas del movimiento se incluyen también la ruptura de relaciones institucionales, comerciales, culturales y deportivas con Israel, el cierre de puertos y aeropuertos de tránsito hacia ese país, y la acogida urgente de personas refugiadas y con necesidades sanitarias de Gaza y Cisjordania. Además, se ha instado a la ciudadanía a boicotear productos y empresas vinculadas al Estado israelí.

Protesta en O Grove contra la presencia de Ehud Olmert en el Foro La Toja

Por su parte, cientos de personas se han manifestado en O Grove (Pontevedra) para rechazar la participación del exprimer ministro israelí Ehud Olmert en el Foro La Toja, donde intervino junto al activista palestino Samer Sinijlawi sobre la paz en Gaza. Convocada por la Coordinadora Galega de Solidaridade coa Palestina, la marcha reunió a cerca de un millar de asistentes según la organización, y 800 según la Policía Local.

La protesta ha partido a las 10:30 desde la Rúa Castelao, cruzado el puente y finalizado junto al Gran Hotel, donde se ha leído un manifiesto que ha calificado de "provocación" tanto el uso del topónimo 'La Toja' como la presencia de Olmert. El texto lo describía como alguien que sucedió a un líder "siniestro" y precedió a un "carnicero", asegurando que no es "de paz" ni "un moderado".

Óscar Valadares, portavoz de la Coordinadora, ha declarado que las "palmadas" a Israel son inaceptables y que la protesta ha sido una "respuesta pacífica" a una "provocación". Bajo el lema 'Galiza con Palestina', se han coreado consignas como 'Israel asesina, Palestina vencerá' y 'Olmert, fuera de Galicia'.