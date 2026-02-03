La Junta de Andalucía suspende las clases en toda la comunidad, salvo Almería, ante el riesgo de inundaciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informa a los medios tras haber presidido la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias.

La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad presencial lectiva en colegios e institutos en toda la comunidad excepto la provincia de Almería para mañana miércoles debido a la previsión de la llegada de la borrasca Leonardo. Las clases se van a impartir de forma telemática.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, que ha estudiado en Sevilla las previsiones meteorológicas con la presencia de representantes de todas las administraciones.

Las clases en colegios e institutos se van a impartir a distancia, de forma telemática, "ya que nuestros centros cuentan con los medios necesarios para ello", ha indicado el presidente. Asimismo, ha precisado que "en este momento" las condiciones climáticas en Almería "no recomiendan que se tengan que suspender las clases porque no hay en principio fuertes precipitaciones ni tampoco fuertes vientos que pudiesen suponer un peligro".

No obstante, ha señalado, esta provincia va a estar "en evaluación" a lo largo de todo el día y podría ser que se incorporase a la suspensión de las clases presenciales.

La Junta ha extendido esta medida, en este caso como recomendación, a la universidad, que según ha recordado Moreno, "tiene autonomía en la organización de su actividad, por lo que serán ellas las que decidan si imparten clases de manera telemática o presencial".

Moreno avisa de multas a quien incumpla "instrucciones"

Más allá de la suspensión de las clases, el presidente de la Junta de Andalucía ha avisado este martes de multas a aquellos ciudadanos que incumplan las "instrucciones" de las Fuerzas de Seguridad ante el caso de desalojos por el temporal. "No son recomendaciones", ha advertido el presidente andaluz en su comparecencia tras la reunión del comité del Plan de Emergencias.

De este modo, ha explicado que las personas que viven en zonas inundables y que estas se hayan inundado "en más de una ocasión", saben que "tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente.

En este punto, Moreno ha dejado claro que la instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha".

Esto significa, según ha añadido el presidente, "incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha", como, por ejemplo, preposicionar y preparada para actuar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).