El Gobierno aprueba otro decreto con las pensiones: ¿tendré mi subida en febrero?

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo decreto para 'blindar' la revalorización de las pensiones prevista para el año 2026, después de que el Congreso de los Diputados tumbara la semana pasada esta misma medida al estar incluida dentro de un decreto con otras propuestas aprobadas por el Ejecutivo.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar la subida de las pensiones que aprobó a finales del año pasado y que los más de trece millones de pensionistas de nuestro país ya pudieron disfrutar en su nómina de enero. Si no se hubiera dado este paso, las cuantías de febrero habrían retrocedido a las cifras de 2025.

¿Cuánto suben las pensiones en 2026?

El Ejecutivo aprobó para 2026 la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7%, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares también aumentan un 11,4% en 2026, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿Hay riesgo de que el decreto no sea convalidado?

Al tratarse de un decreto ley, la norma debe convalidarse antes de un mes en el Congreso. PP y Junts, que votaron en contra del primer decreto la semana pasada, ya garantizaron su voto afirmativo en el caso de que el Gobierno presentara la revalorización de las personas separada de otras medidas.

¿Cobraré mi subida en febrero?

Si el nuevo decreto no se convalida antes de cerrar las próximas nóminas, es muy probable que la pensión de febrero vuelva a la cuantía de 2025. Sin embargo, una vez logre el apoyo del Congreso, la subida se aplicará con efecto retroactivo y se pagarán los atrasos correspondientes en los siguientes meses. Por lo tanto, la teórica pérdida del incremento de la pensión en febrero se verá satisfecha en los meses posteriores.

¿Cuánto gasta España en pensiones?

La nómina de las pensiones ascendió el pasado mes de eenro a 14.250,7 millones de euros, un 9,8% más frente a los 12.974,2 millones de diciembre de 2025. Es la primera vez que el gasto en pensiones sobrepasa la barrera de los 14.000 millones de euros, sin tener en cuenta los meses de pagas extras.