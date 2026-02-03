Nilda Chiaraviglio, terapeuta: "Hay que estar jodido para enamorarse, una persona feliz no se enamora"

El secreto de las parejas que más funcionan todavía está sin resolver. Los hay quienes pensaran que todo es una cuestión de complicidad, de sentir a la persona que tienes a tu lado la más maravillosa del mundo, mientras que otros se decantarán más por el terreno de lo económico o el hecho de tener hijos en común.

La terapeuta Nilda Chiaraviglio, tal y como se recoge en una entrevista en Infobae que también ha tratado La Vanguardia, ha dado la clave: "Cuando siguen siendo solteros, absolutamente independientes".

Chiaraviglio va a lo práctico, argumentando que en una pareja en la que el amor no se basa en imposiciones, cada uno es libre de hacer lo que le plazca y tiene interiorizado que esa persona no es la excusa para llenar el vacío que tienes en el interior, sino una compañera de vida con la que sientes feeling, todo funciona mejor.

"Cuando a ti no te necesito para absolutamente nada, y a su vez decido compartir mi vida contigo. No te necesito para nada, pero te quiero para todo lo que me hace bien", señala, dejando claro que su idea de relación amorosa va más allá de cambiar a tu pareja para conseguir esa compenetración.

Un punto conflictivo

La terapeuta afirma que cuando el amor entra en el terreno de la necesidad empiezan a surgir los problemas: "Cuando la pareja entra en el dame-dame, tú tienes que cambiar. Tú estás mal, tú no tienes la razón, ya me cansé de ti... cuando entramos ahí, todo se destruye", argumenta.

Y es que, para ella, "hay que estar jodido para enamorarse. Una persona feliz no se enamora". Chiaraviglio matiza esta afirmación tan contundente dejando claro que el enamoramiento tiene que partir de un proceso de autoconocimiento de uno mismo, de reconstruirse con el yo interior: "Todas las personas que se enamoran necesitan descubrir toda su belleza, toda su fuerza, toda su claridad, todo su potencial interior. Porque enamorarse te enseña lo mejor de ti mismo. Eso es enamorarse", aclara.

La importancia del autodescubrimiento

La terapeuta también señala que, una vez que una persona se enamora de otra, el tiempo pasa y viene el reto más complicado: mantener dicho amor: "Cuando ya lo viste y decidiste si vas a la derecha o a la izquierda, el enamoramiento empieza a ceder y entonces empiezas a ver los defectos del otro".

Ante ello, hace hincapié en las infidelidades, afirmando que no son una forma deliberada de traición si no que "ocurren porque la persona se busca a sí misma en el exterior. Y luego busca su fuerza en el exterior. Busca a quien fue y ya no es". De ahí, de acuerdo a Nilda, que las momentos en las que más se presencian este tipo de actos son los de mayor crecimiento personal: "¿Cuáles son las edades que más confunden a la gente? Son las dos edades en las que más se enamoran", concluye.