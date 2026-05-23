Un farmacéutico tiene muy claro lo que pasaría si un dermatólogo le explicara "las cosas" a Marcos Llorente

El futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Española Marcos Llorente estuvo esta semana en El Hormiguero, donde volvió a dar su opinión sobre la crema solar y por qué cree que no debería usarse.

"Es lo que siento y muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida", apuntó Llorente, quien se posicionó nuevamente en contra de lo que dicen la mayoría de los expertos en la materia.

Sus declaraciones volvieron a provocar un terremoto entre la comunidad científica, que considera que los mensajes del futbolistas sobre esta cuestión suponen un serio peligro para la salud pública.

Un farmacéutico se hizo eco de lo que dijo el futbolista en El Hormiguero, y su rección provocó miles de comentarios: "Confieso que llegué a pensar que su pose era una estrategia de venta para su empresa, pero no. Es lo que parece".

"Se hubiese tenido que callar"

Ahora, ha vuelto a tocar este asunto, ampliando su opinión a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Este farmacéutico llamado Guille Martín, @farmaceutico_enfurecido en TikTok, ha señalado algunos detalles importantes, poniendo el foco en la entrevista de Llorente con Pablo Motos.

"¿Qué hace un futbolista hablando de dermatología en prime time? En España hay tres mil dermatólogos. ¿No había otra persona a la que preguntar? Nos parecería una locura llevar a un dermatólogo a jugar la Champions, ¿verdad? Pero es normalísimo que a un deportista se le pregunte de cuestiones médicas", opina este farmacéutico.

Seguidamente, ha alzado la voz contra lo que pasa con las redes sociales y la viralización que se produce en ella de discursos contrarios a la ciencia: "Haciendo esto, lo que se consigue es que se pongan al mismo nivel argumentos científicos de argumento del estilo de: 'Es que es lo que yo siento'".

Para @farmacéutico_enfurecido "si hubiera habido un dermatólogo sentado en la mesa con Llorente, le hubiera explicado las cosas y se hubiese tenido que callar". Finalmente, ha destacado el hecho de que en El Hormiguero "han invitado a médicos, a enfermeros, pero nunca les han preguntado de fútbol".