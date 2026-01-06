Jordi Wild defiende a los 'youtubers' que se van a Andorra para no pagar en España: "¿Quién soy yo para decirles que se tienen que quedar?"

El youtuber y creador de contenido Jordi Wild ha estado en el podcast Spicy4Tuna y ha hablado sin tapujos sobre mudarse a Andorra dando su opinión sobre todos aquellos que han abandonado España como residencia fiscal para trasladarse al país pirinaico con el objetivo de pagar menos impuestos.

Preguntado por si lo ha llegado a plantear, ha reconocido que sí: "Sí que me lo plantee al principio cuando empezaba a mover más dinero, incluso mi asesor me preguntaba si me lo había pensado, pero yo no seré feliz ahí, ya lo he dicho muchas veces".

Wild, en cambio, sí ha defendido a los que se van: "Veo muy bien a los que se han ido y siempre los he defendido. He ido a sitios y me han metido caña, pero los defiendo porque nadie tiene la obligación de vivir en ningún sitio. Te puedes ir por trabajo, amor, dinero o porque te guste otro país".

"¿Quién soy yo para decirle que te tienes que quedar aquí porque has estudiado aquí? La migración humana ha sido el motor del planeta, somos migrantes todos y nuestras raíces vienen de muchos sitios. Tienes que vivir donde tú quieras, pero luego está que el que se queda parece que es tonto y no, yo tengo mis valores y mis formas de vivir y sé que hay no voy a vivir igual", ha asegurado.

"Para mí Andorra es una cárcel muy bonita"

El youtuber, uno de los más famosos y seguidos a nivel nacional, ha explicado las razones por las que no sería feliz viviendo en Andorra. "Para mí eso es una cárcel muy bonita porque no soy persona de montaña, de frío, etc. Las veces que he ido, porque al final tengo Andorra a 2,5 horas y he ido mucho antes de ser youtuber, la he visto como un sitio muy bonito para un fin de semana, pero es un sitio que está muerto", ha asegurado.

"No tienes un ambiente real y yo quiero estar a 50 minutos de una gran ciudad como Barcelona o Madrid o Málaga. Estuve hace poco y eran las 21 horas y no había nadie por la calle", ha recordado.

Wild, que se ha definido como una persona "social" a la que gusta tener cerca a sus amigos y a su madre, ha contado que es "más de playa que de montaña". Además, ha destacado que "hay una serie de otros inconvenientes como que el podcast no lo puedo hacer en Andorra porque no puedo hacer ir a la gente desde Barcelona y hacerse casi tres horas, no es viable". "Lo valoré y dije no, que no me gustaba", ha sentenciado.

¿Vivir en Dubái?

El youtuber también ha confesado que sí que ha mirado Irlanda o Dubái al ser "sitios en los que vas a pagar menos impuestos", pero ha sentenciado que no le acaban de convencer.

"No viviría en Dubái porque luego no es tan fácil sacar el dinero. Si vives ahí y te lo gastas, está muy bien, es un parque de juego para adultos, pero es muy artificial, la gente no va por la calle, vas con el coche hasta el sitio y no hay un ambiente real", ha opinado.

Además, también ha sido preguntado por si se ha vuelto a plantear Andorra y ha respondido que no. "No encontré Andorra un sitio para que yo viviera ahí y no va a haber cambio en eso", ha contestado.

"Yo pago un dolor en las entrañas y para mí están haciendo muy mal y no puedes cargar con tantos impuestos a la gente que gana porque consigues que busquen mil manera de no hacerlo y una es marcharse. Una tasa del 25 o del 30% sería buena, mucha gente se quedaría", ha concluido.